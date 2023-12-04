Орбан заявив, що "в порядку денному цьому немає місця".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, схоже, збирається зірвати рішення про відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, які мають відбутися на Європейській Раді пізніше цього місяця.

"Очевидно, що пропозиція Єврокомісії про вступ України до ЄС необґрунтована і погано підготовлена", - заявив Орбан пізно ввечері в неділю, пише Politico.

"Йому немає місця в порядку денному грудневої Європейської Ради" - додав прем'єр-міністр Угорщини.

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Позиція Орбана щодо вступу України до ЄС

Орбан категорично проти початку переговорів про вступ України після того, як Європейська комісія дала зелене світло початку переговорів про членство в листопаді.

Комісія дійшла висновку, що розірвана війною Україна, яка все ще бореться з повномасштабним вторгненням Росії, досягла достатнього прогресу, щоб виправдати початок переговорів.

Наступним кроком буде схвалення лідерами ЄС плану початку переговорів виконавчого органу ЄС під час саміту в Брюсселі 14 і 15 грудня – якщо Орбан не доб'ється свого.

У листі, надісланому президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю в листопаді, Орбан зажадав перегляду політики ЄС щодо України і пригрозив використовувати право вето Угорщини, щоб заблокувати виплату запланованої допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, підірвавши непохитність блоку в підтримці Києва.

Цей крок спонукав Мішеля в останню хвилину відвідати Будапешт, намагаючись послабити напруженість з угорським лідером і врятувати грудневий саміт.

Опозиція Орбана виникла на тлі того, що Будапешт втягнутий в давню суперечку з Брюсселем, який затримує 13 мільярдів євро з фондів ЄС через побоювання, що Будапешт порушує європейські стандарти верховенства закону.

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