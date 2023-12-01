Угорський прем'єр неодноразово заявляв, що його країна не підтримає пропозицію Єврокомісії в його нинішньому вигляді.

Європейський Союз повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а не починати переговори про членство в ЄС, заявив сьогодні вранці прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Як пише Sky News, це сигналізує про потенційний компроміс перед вирішальним самітом ЄС.

У середині грудня лідери країн-членів ЄС повинні ухвалити рішення про те, чи приймати рекомендацію Європейської комісії запросити Київ почати переговори про членство, як тільки він виконає остаточні умови, навіть попри те, що Україна бореться з російським вторгненням.

Будь-яке таке рішення вимагає одностайності всіх 27 країн-членів Євросоюзу, при цьому Угорщина розглядається як головна потенційна перешкода. Угорський прем'єр неодноразово заявляв, що його країна не підтримає пропозицію Комісії в її нинішньому вигляді.

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Орбан повторив сьогодні, що необхідно прояснити кілька питань, перш ніж можна буде почати переговори про членство з Україною, заявивши, що неможливо оцінити, які наслідки членство України матиме для блоку.

"Якщо ми не знаємо [які наслідки це матиме], то нам не слід починати переговори... Тому я представлятиму точку зору, що ЄС повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною. Ця [домовленість] може тривати від п'яти до десяти років, давайте зблизимо їх, оскільки розрив зараз занадто великий. Давайте дамо нам час попрацювати разом, і коли ми побачимо, що можемо працювати разом, тоді давайте піднімемо питання членства", - сказав Орбан.

Пропозиція Орбана надійшла на наступний день після того, як представники ЄС заявили, що Угорщина близька до відкриття доступу до фондів ЄС на мільярди євро, які Брюссель призупинив через побоювання, що Будапешт завдав шкоди демократичній системі стримувань і противаг в країні.

Угорський лідер закликав до припинення вогню в Україні і сказав, що якщо ЄС хоче дати Україні більше грошей, то йому слід створити окремий фінансовий фонд поза бюджетом ЄС на основі міжурядової угоди.

"Кожен повинен вкласти ті гроші, які він хоче, і ми повинні відправити гроші в Україну з [цього фонду]", - сказав прем'єр-міністр Угорщини.

Шлях України до ЄС - перешкоди від Угорщини

Як повідомляв УНІАН, 14-15 грудня відбудеться засідання Європейської Ради на рівні глав держав та урядів країн-членів ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Євросоюзу Україні, а також майбутній вступ країни до ЄС. Він наполягає на перегляді лідерами ЄС всієї стратегії підтримки Києва.

Орбан також написав листа голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, у якому стверджує, що ніякі рішення про фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальші санкції проти Росії не можуть бути прийняті до тих пір, поки не відбудеться "стратегічна дискусія" в Брюсселі в середині грудня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що потрібно почекати два тижні, щоб дізнатися чим завершаться загрози Угорщині.

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