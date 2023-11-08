В Єврокомісії зазначили, що Україна виконала 90% рекомендацій.

Європейська комісія рекомендує Європейській Раді розпочати переговори про вступ України в Євросоюз, але звіт Єврокомісії про завершення втілення Україною необхідних реформ буде представлено у березні 2024 року, бо наразі виконано понад 90% реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні Європейська комісія рекомендує, аби Європейська Рада розпочала переговори про вступ з Україною і Молдовою", - повідомила фон дер Ляєн.

Президент ЄК відзначила, що українці глибоко реформують країну навіть під час війни за існування.

"Україна завершила... понад 90% необхідних кроків, які ми встановили у нашій доповіді минулого року", - наголосила вона.

Зокрема, за її словами, Україна продемонструвала прогрес у реформуванні системи правосуддя, щодо відбору членів Вищої ради правосуддя, щодо антикорупційної програми, щодо боротьби з відмиванням коштів, щодо важливих заходів з обмеження впливу олігархів на державну політику, щодо схвалення нового закону про медіа і прогрес у питанні захисту національних меншин.

Також вона зазначила, що решта реформ вже реалізується і Єврокомісія вітає ці зусилля.

"На цій основі ми сьогодні рекомендували, аби Європейська Рада розпочала переговори про вступ. Ми також рекомендуємо, аби Європейська Рада схвалила рамки для переговорного процесу як тільки Україна втілить поточні реформи. Щодо цього ми прозвітуємо у 2024 році", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що Європейська Рада має ухвалити політичне рішення. Зокрема, засідання лідерів ЄС відбудеться у середині грудня і питання започаткування переговорів буде на порядку денному.

"Якщо Європейська Рада ухвалить політичне рішення: скаже "так", що ми беремо рекомендацію Єврокомісії і розпочинаємо переговори про вступ - робота може початися негайно. Це дуже технічне питання", - сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Україна ще має завершити втілення реформ, які вже розпочаті.

"І до березня ми прозвітуємо про прогрес. Але ми можемо почати одразу, коли Європейська Рада дасть зелене світло у своєму рішенні у грудні", - наголосила президент ЄК.

Вступ України до ЄС - Урсула вон дер Ляйен задоволена прогресом

4 листопада на спільній прес-конференції з президентом України глава ЄК Урсула фон дер Ляйен заявила, що здивована прогресом Києва у питанні втілення необхідних рекомендацій для вступу в ЄС. Вона підкреслила, що вражена бачити суттєвий прогрес від країни, яка знаходиться в умовах війни. Вона обіцяла оприлюднити офіційний звіт від ЄК в середу, 7 вересня.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк напередодні заявив, що в раках попередніх переговорів країни ЄС підтримують розпочати переговори про розширення Євросоюзу з Україною. ЗМІ отримали внутрішній звіт ЄК в якому зазначалося, що Україна виконала 4 з 7 необхідних рекомендацій для вступу в ЄС.

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