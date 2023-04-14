Орбан змінив риторику щодо США через останній пакет антиросійських санкцій.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан змінив свою риторику щодо Заходу та заговорив про "дружні" стосунки з США через останній пакет антиросійських санкцій. Йдеться про обмеження, які Мінфін США затвердив 12 квітня.

Зокрема, в цей день Вашингтон включив до списку санкцій Міжнародний інвестиційний банк (кредитна установа базується у Будапешті) через те, що 50% активів банку належать російським акціонерам.

На тлі цього Віктор Орбан вирішив застосувати дипломатичну хитрість і вже в п'ятницю, 14 квітня, розповів про хороші відносини з США, пише AP.

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"У нас хороші відносини з американцями. Сполучені Штати є нашим другом і важливим союзником", - сказав він в інтерв'ю державному радіо.

Орбан додав, що Угорщина ніколи не погоджувалася з санкціями, які Захід вирішив застосувати проти РФ, однак, одночасно, не заперечує "нічиє право" застосовувати обмеження: "В тому числі й право Сполучених Штатів, вводити санкції, якщо вони вважають за потрібне", - заявив Орбан.

Між США та Угорщиною погіршилися відносини

Нагадаємо, що напередодні нового пакету санкції з боку США ЗМІ Угорщини повідомляли, з посиланням на дипломатичні джерела, що Вашингтон збирається "покарати" уряд Віктора Орбана та низку впливових осіб.

Погіршення відносин пов'язали з політичною позицією країни, яка умовно встала на сторону лідера РФ Володимиру Путіна у війні проти України. Зокрема, там постійно блокують санкційний тиск проти РФ, а також прагнення України стати частиною НАТО.

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