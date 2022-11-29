Угорщина перешкоджає перспективі членства України в НАТО з 2017 року, блокуючи роботу профільного Комітету.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що уряд Віктора Орбана буде всіляко перешкоджати участі Києва у засіданнях Комітету НАТО-Україна до вирішення питання нацменшин.

Як висловився угорський міністр в Facebook, у позиції Будапешта "немає нічого нового і дивного". Угорщина вже дала зрозуміти, "що доти, доки Україна не поверне права закарпатським угорцям, ми не погодимося на скликання засідання", додав глава МЗС.

"Ми не ставили це питання з початку війни і не збираємося робити цього зараз. Ми сподіваємося на швидке настання миру, і тоді це питання можна буде знову обговорити", - написав Сійярто.

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Комісія Україна-НАТО: угорська блокада

Угорщина перешкоджає перспективі членства України в НАТО з 2017 року, блокуючи роботу профільного Комітету.

Серед причин такого рішення Будапешт називаєприйнятий Україною закон про освіту, який передбачає, що обов'язковою мовою навчального процесу в Україні є державна. На думку угорських чиновників, це нібито утискає права закарпатських угорців.

Напередодні видання Financial Times повідомляло, що Будапешт знову зазіхнув на участь України в офіційних засіданнях НАТО. Останні дії угорського уряду спонукали глав МЗС країн НАТО провести окрему зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.

Однак 29 листопада генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв, що Україна зможе вступити до НАТО після закінчення війни з Росією.

З початку повномасштабного вторгнення уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном робив неодноразові випади в бік України, граючи в інтересах Москви.

Будапешт противиться посиленню європейських санкцій проти Росії, наданню військової допомоги Україні та транзиту озброєння для ЗСУ через свою територію.

Угорські офіційні особи також потрапляли в міжнародні скандали, публічно демонструючи територіальні претензії до своїх сусідів, зокрема - до України.

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