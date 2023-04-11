Погіршення взаємин між Угорщиною і США стає все більш явним

США, ймовірно, збираються ввести санкції проти впливових осіб в Угорщині на тлі загострення відносин через небажання країни допомогти Україні в боротьбі з російською агресією, пише вегнерське видання 444.hu з посиланням на дипломатичні джерела.

У такий спосіб, як передбачається, США хочуть покарати угорський уряд – як вже бувало в 2014 році, коли шести громадянам Угорщини заборонили в'їзд в США через звинувачення в корупції.

На середу, 12 квітня, посол США в Угорщині Девід Прессман скликав прес-конференцію, на якій може прозвучати оголошення про санкції. Офіційно посольство не повідомляє тему брифінгу.

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Погіршення відносин між Угорщиною і США стає все більш явним. У щорічній промові в лютому прем'єр-міністр Віктор Орбан жартував над послом Прессманом і його прізвищем. Крім того, він заявляв, що сподівається, що ім'я наступного буде не Пуччіні, непрямо звинувачуючи США в можливій підготовці перевороту в його уряді. З тих пір він неодноразово повторював, що США прагнуть чинити тиск на Угорщину "у війні проти Росії".

При цьому Прессман і співробітники посольства неодноразово зазначали, що сприймають ці зауваження на адресу посла в ЗМІ як нападки на США, підтримувані угорським урядом.

Посол у відповідь скаржився на роспропаганду в урядовій пресі і висміював заяви глави МЗС Угорщини Петера Сіярто про нібито невтручання Будапешта у внутрішні справи інших країн.

Останні заяви Угорщини про війну в Україні

Напередодні глава МЗС Угорщини Сіярто відзначився неоднозначною заявою про те, що його країна наполягає на припиненні вогню і початку мирних переговорів по Україні, але це не означає, що Будапешт згоден "подарувати" РФ окуповані нею території.

А лідер парламентської фракції панівної партії "Фідес" Мате Кошич заявив, що світу загрожує ядерна війна через те, що європейські країни допомагають Україні.

Також цього місяця влада Угорщини влаштувала істерику через візит глави МЗС України Дмитра Кулеби в штаб-квартиру НАТО.

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