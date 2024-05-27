Угорщина вже майже рік блокує часткове відшкодування витрат на зброю, призначену для України в рамках позабюджетного Європейського фонду миру.

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок було висловлено гнів з приводу "моделі поведінки" Угорщини, яка дедалі частіше блокує зовнішньополітичні рішення ЄС і перешкоджає прогресу в наданні найважливішої військової допомоги Україні.

Міністри закордонних справ, які зібралися в Брюсселі, зосередили увагу на тому, як блок може отримати кошти з позабюджетного Європейського фонду миру (EPF) ЄС, пише Euractiv.

Угорщина вже майже рік блокує часткове відшкодування витрат на зброю, призначену для України в рамках позабюджетного Європейського фонду миру (EPF), сума якого оцінюється в 9 мільярдів євро.

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"Зростає розчарування (якщо не сказати більше), оскільки ЄС наразі спирається на підтримку в розмірі 5 мільярдів євро, а дуже скоро - на непередбачувані прибутки [Росії], отримані від іммобілізованих активів, які ризикують не використовуватися належним чином, якщо не буде ніякої угоди", - сказав один дипломат ЄС.

Дедалі більша кількість країн-членів ЄС починає вказувати на загальний послужний список Угорщини, а не на той факт, що Будапешт "ще не наклав повністю вето" на жодне рішення ЄС щодо України.

"Ми вивчили це і виявили, що близько 41% резолюцій ЄС щодо України були заблоковані Угорщиною", - заявив журналістам міністр закордонних справ Литви Габреліус Ландсбергіс.

"EPF заблокований; переговори про вступ України перебувають у заручниках в Угорщини - і я міг би продовжувати й продовжувати - декларація [ЄС] щодо Грузії, EPF [підтримка] Вірменії - по суті, майже всі наші дискусії та необхідні рішення й ухвали (...) блокуються тільки однією країною", - сказав Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб, чия країна почергово головує в ЄС, заявив журналістам перед переговорами: "Ми не можемо допустити, щоб одна країна, яка також підписала цю суму кілька місяців тому на зустрічі глав держав Засідання Ради, тепер блокує цю життєво важливу допомогу для України".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна сказав: "Щоразу, коли ми приїжджаємо сюди, нам доводиться переконувати Угорщину не блокувати дуже важливі ініціативи".

"Зараз для України, а також для Європи вкрай важливо використовувати ці кошти EPF", - додав Цахкна.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив журналістам, що Рим буде "проти блокування, ми хочемо рухатися далі".

Дипломати ЄС заявили, що очікують, що обговорення військової допомоги ЄС Україні переміститься до зустрічі міністрів оборони у вівторок.

Якщо прориву не відбудеться, посли ЄС "зберуться разом, коли це буде необхідно, щоб вирішити цю дуже сумну ситуацію", сказав другий дипломат ЄС.

Угорщина систематично блокує всі зусилля на рівні Європейського Союзу щодо підтримки України в її війні проти Росії, заявив у понеділок міністр закордонних справ Литви Габріеліс Ландсбергіс, додавши, що блок має "знайти спосіб обійти цю проблему".

"Ми повинні почати розглядати це як системний підхід до будь-яких спроб ЄС відігравати будь-яку значиму роль у зовнішній політиці", - сказав Ландсбергіс, додавши: "Це зайшло дуже, дуже далеко".

Як Угорщина блокує рішення щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує ухвалення закону, який дозволив би Україні отримати від ЄС до 2 млрд євро на озброєння із заморожених російських активів.

Як пише Financial Times, після багатомісячних дебатів країни ЄС цього місяця погодилися використати прибуток від близько 190 млрд євро російських активів, що застрягли в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, для закупівлі зброї для України.

При цьому Угорщина заперечує проти прискорення виплат, відмовляючись від вимоги одностайної підтримки ЄС27 для кожної виплати Україні, сказали FT п'ять обізнаних джерел.

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