Будапешт не отримає місця в Єврокомісії через стосунки Орбана з Путіним та позицію щодо України.

Лідери Євросоюзу надавши Угорщині слабкий портфель у наступному складі Єврокомісії. Таке рішення викликане втомленістю постійним обструкціонізмом прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України, розповіли Politico три дипломати, знайомі з перебігом дискусій.

Зазначається, що Угорщина хоче зберегти роботу з розширення, яка має значний вплив через переговори ЄС щодо вступу України до блоку. Однак національні уряди не хочуть, щоб нинішній комісар від Будапешта Олівер Варгеї (або будь-який інший угорець) залишався на такій важливій посаді, сказали виданню три дипломати.

Навряд чи "навіть йдеться" про те, щоб Угорщині дозволили зберегти контроль над будь-яким потужним брифом, сказав один зі співрозмовників, щоб обговорити чутливі переговори між країнами-членами ЄС. Європейська комісія заявила, що уряди і наступний обраний президент комісії повинні обрати наступних комісарів, і вона не буде "випереджати їхні рішення".

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За словами журналістів, Орбан залишається найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна в ЄС, і європейські лідери дедалі більше роздратовані його зволіканням із санкціями та протидією наданню коштів Києву. Орбан робив спроби заблокувати допомогу Україні і погрожував переговорам про вступ до ЄС. У липні угорці також візьмуть на себе піврічне ротаційне головування в Раді Євросоюзу, що дає їм повноваження визначати порядок денний.

Проте центральноєвропейська країна все ще сподівається, що Варгеї залишиться на своїй посаді, яку він обіймає з 2019 року після того, як був висунутий Орбаном і взяв на себе відповідальність за зусилля блоку щодо залучення нових членів на борт. Але Варгеї звинувачують у підриві політики щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС, що створило плутанину в нещодавньому протистоянні з Грузією через широко засуджений закон про "іноземних агентів".

Будапешт раніше намагався запровадити власну версію правил російського зразка, наштовхнувшись на спротив Брюсселя та європейських правових інституцій.

"Після катастрофи, що сталася цього разу з Вархелі, і того, як Орбан ставиться до [президента Єврокомісії Урсули] фон дер Ляєн, немає жодного шансу, що вона передасть щось важливе [комусь] з його близьких", – сказав дипломат.

Угорщина та ЄС

Раніше УНІАН писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поводиться у Брюсселі як російський агент, а блокування української політики Євросоюзу стало систематичними.

Європейський Союз хоче, щоб переговори про вступ України відбулися до 1 липня – дати, коли Угорщина обійме посаду голови Ради ЄС. Бельгійське головування прагне до того, щоб переговори розпочалися на Раді зі спільних питань, зустрічі міністрів у справах ЄС, 25 червня.

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