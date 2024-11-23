У РФ немає ніяких "Орєшніків", вважає радник очільника Офісу президента.

Після того, як з РФ на території України прилетіла міжконтененнтальна балістична ракета, можливості про щось домовлятися з російською владою "обнулюються".

Такою думкою поділився радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. За його словами, під час удару по Дніпру російські окупанти не використовували "Орєшнік"

"…немає ніяких "Орєшніків" у Російської Федерації. Це людина (ватажок Росії Володимир Путін, - Ред.), яка не є адекватною, видумує собі якісь назви", - сказав він.

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Радник підкреслив, що удар по Дніпру вороги завдали класичною міжконтенентальною балістичною зброєю:

"Використання такої зброї, абсолютно точно, на мій погляд, обнулює можливості про щось домовитися з Російською Федерацією. Тому що використання міжконтинентальної балістики проти цивільного населення - це точно не має привести до того, щоб щось віддати Росії, і очікувати, що вона буде поводитися у рамках міжнародного права".

У центрі уваги удар по Дніпру - що повідомлялося

Російські загарбники атакували український обласний центр 21 листопада. Супротивники застосували різни види ракетного озброєння, у тому числі - МБР.

Пізніше Володимир Путін стверджував, що росіяни нібито запустили по Дніпру "абсолютно нову розробку" - ракету "Орєшнік". За словами очільника Головного управління розвідки українського Міністерства оборони Кирила Буданова, "Орєшнік" - це назва науководослідної роботи, а насправді супротивники запустили ракету по Дніпру із системи "Кедр".

Полковник запасу Збройних сил України, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія може запустити по українській державі ще одну МБР. Він попередив, що можливі цілі - полігони та великі міста.

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