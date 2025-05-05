'Останній подарунок Кіма': Росія купує дешеву робочу силу у КНДР, - WSJ

Північна Корея постачає не лише військових Путіну, але й працівників в інших галузях, адже Росія фіксує дефіцит на ринку праці.

У контексті стратегічного союзу між Москвою та Пхеньяном, Кім Чен Ин надає Росії не лише військову допомогу у війні проти України, а й допомагає вирішити гостру проблему дефіциту робочої сили. Кількість північнокорейських працівників у Росії швидко зростає, попри міжнародні санкції, пише The Wall Street Journal.

Ключовий виклик Кремля

Демографічна криза, війна в Україні та еміграція посилили кадрову нестачу в Росії. За офіційними даними Міністерства праці, сьогодні не вистачає 1,5 млн працівників, і до 2030 року дефіцит може зрости до 2,4 млн. Особливо постраждали сфери будівництва, промисловості та інфраструктурних проєктів.

Південнокорейська розвідка повідомляє: до Росії прибули близько 15 000 північнокорейців, частина - за студентськими візами. За даними Москви, у 2024 році кількість в’їздів громадян КНДР зросла у 12 разів. Більшість працює на Далекому Сході - регіоні, який Путін бачить як індустріальний хаб і в який раніше намагався залучити росіян, пропонуючи безкоштовну землю. Але ця ініціатива мала обмежений ефект.

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Путін, коментуючи співпрацю з Північною Кореєю, сказав:

"Це наші сусіди. Ми будемо розвивати наші відносини, подобається це людям чи ні".

Правитель РФ неодноразово виступав за скасування санкцій ООН проти КНДР, включно із забороною на міжнародну трудову міграцію північнокорейців. У червні 2023 року, за кілька тижнів до візиту до Пхеньяна, він відкрито розкритикував обмеження.

Військова підтримка від Пхеньяна

У 2023 році КНДР відправила в Росію 12 000 солдатів, а в 2024-му ще 3 000 — після значних втрат російської армії. Вони беруть участь у бойових діях на півдні України. Крім того, Північна Корея постачає летальну зброю. Серед підтверджених випадків - балістична ракета, яка, за словами української влади, спричинила загибель 12 осіб і поранення 90 у Києві наприкінці квітня.

Росія та КНДР налагоджують активне транспортне сполучення. Регулярні рейси між містами, поїзди через кордон, будівництво нового мосту через річку Тюмень. Північнокорейські бригади вже залучені до будівництва шкіл у регіональних столицях РФ.

Вигоди для КНДР

Хоча до 90% зарплат конфіскується урядом Кіма, залишок у 100–200 доларів на місяць вважається високим доходом у Північній Кореї. За словами мігрантів з КНДР, роботу за кордоном часто "купують" через хабарі урядовцям. Один з них, Зане Хан, підтвердив, що працював у РФ з 2018 року на студентській візі. Він повідомив:

"Стало зрозуміло, що поліція більше не зацікавлена в наших перевірках".

Андрій Орлов, московський забудовник, знову уклав угоду з північнокорейським посередником, із яким співпрацював до заборони ООН:

"Чим більше, тим веселіше. Я хотів би, щоб моя компанія була лідером російського ринку в залученні північнокорейських спеціалістів".

Він замовив 50 працівників, планує розширення до 300 і пообіцяв залучити юристів для формального дотримання законів.

Російська профспілка будівельників підтверджує використання північнокорейських кадрів. Згідно зі звітом ООН за березень 2024 року, 120 компаній у РФ мали справу з громадянами КНДР. Москва стверджує, що частина цих компаній уже неактивна.

Робітників КНДР можуть залучити до будівельних робіт у зруйнованих війною регіонах сходу України.

У 2024 році Росія видала 8 600 студентських віз північнокорейцям. При цьому фактична кількість північнокорейських студентів у ВНЗ РФ - лише 130, що вказує на використання віз не за призначенням.

Участь військ КНДР у війні

Як повідомляв УНІАН, Москва та Пхеньян ще влітку підписали договір про стратегічне партнерство, який передбачає взаємну військову допомогу в разі нападу на одну зі сторін.

Невдовзі Україна повідомила, що фіксує присутність північнокорейських солдатів на території Росії. Згодом це підтвердила розвідка Південної Кореї та Сполучені Штати Америки.

Солдати з КНДР брали активну участь в боях проти український військ на території Курської області, однак в Москві офіційно не визнавали цього. Лише днями обидві сторони заявили, що їхні солдати разом воювали на російській території.

Пхеньян офіційно підтвердив участь своїх військ у війні за наказом Кім Чен Ина, заявивши про їхні "героїчні подвиги". А кремлівський правитель Путін подякував йому за надання військової допомоги.

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