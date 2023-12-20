За словами китайського лідера, Пекін вважає за краще захопити Тайвань мирним шляхом, а не силою.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час саміту в Сан-Франциско прямо сказав президенту США Джо Байдену, що Пекін возз’єднає Тайвань з материковим Китаєм, але "терміни ще не визначені". Про це повідомляє NBC з посиланням на трьох нинішніх і колишніх чиновників США.

За даними видання, Сі сказав Байдену на груповій зустрічі за участю кількох американських і китайських офіційних осіб, що Пекін вважає за краще захопити Тайвань мирним шляхом, а не силою. Китайський лідер також посилався на публічні прогнози військових США, які стверджують, що Сі планує захопити Тайвань у 2025 або 2027 роках, сказавши Байдену, що "вони помилялися, оскільки він не встановив часові рамки".

Китайські офіційні особи також попросили напередодні саміту, щоб Байден зробив публічну заяву після зустрічі, заявивши, що Сполучені Штати підтримують мету Китаю щодо мирного об’єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. Білий дім відхилив запит Китаю.

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"Приватне попередження Сі Байдену, хоч і не відрізняється від його минулих публічних коментарів щодо захоплення Тайваню, привернуло увагу офіційних осіб США, оскільки було зроблене в той час, коли поведінка Китаю щодо Тайваню вважається дедалі агресивнішою та перед потенційно ключовими президентськими виборами на самоврядному демократичному острові наступного місяця", - пише ЗМІ.

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У листопаді Китай відкрито пригрозив Тайваню війною через бажання здобути незалежність. При цьому Пекін проти будь-якої "сепаратистської діяльності", спрямованої на незалежність острова.

Раніше у Пентагоні розповіли про можливі сценарії нападу Китаю на Тайвань. До цього лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін обов'язково поверне контроль над Тайванем, який прагне здобути повну незалежність, у чому його підтримують Сполучені Штати.

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