У Пекіні заявили, що не терпітимуть спроби Тайбея здобути незалежність.

Китай готовий створити широкий простір для мирного возз'єднання з Тайванем. При цьому Пекін проти будь-якої "сепаратистської діяльності", спрямованої на незалежність острова.

Видання CGTN пише, що прес-секретар управління у справах Тайваню Держради Чень Бінхуа зробив цю заяву у відповідь на нещодавні коментарі політиків з Демократичної прогресивної партії Тайваню Лай Чін-те та Сяо Бі-хі щодо відносин між островом і Китаєм. За повідомленнями ЗМІ, вони висловили думку, що у Пекіна немає термінів для силового нападу на Тайвань.

Чень заявив, що Китай не буде терпіти і проявляти поблажливість до сил незалежності Тайваню, якщо вони наважаться піти на ризик і спровокувати інциденти, що пропагують незалежність острова.

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Він послався на закон Про боротьбу з сецесією, в якому йдеться про те, що держава повинна використовувати немирні засоби та інші необхідні заходи для захисту суверенітету і територіальної цілісності

"Я хочу підкреслити, що "незалежність Тайваню" означає війну", - додав прес-секретар.

За словами Чень, Лай і Сяо, прихильники "незалежності Тайваню", спотворили факти і применшили шкоду і небезпеку "сепаратистської діяльності", щоб обдурити виборців на виборах керівництва Тайваню в 2024 році.

Він закликав жителів регіону виступити проти "сепаратистів" та сприяти поверненню відносин між Тайванем і Китаєм на мирний шлях.

Ситуація навколо Тайваню - останні новини

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін обов'язково поверне контроль над Тайванем, який прагне здобути повну незалежність, у чому Острів підтримують США.

При цьому в звіті Пентагону зазначено, що Китай нарощує сили, щоб напасти на Тайвань.

Крім того аналітики Інституту вивчення війни вказали, що Пекін використовує економічний і військовий тиск для втручання у вибори на Тайвані. Китай хоче перешкодити перемозі кандидата-демократа.

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