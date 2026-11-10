США хочуть не перемирʼя, а 'остаточного кінця' війни між та Україною та РФ, - The Guardian

На переговорах можуть обговорити гарантії для України, відновлення діалогу НАТО з Росією та навіть скасування санкцій проти Москви.

Американська адміністрація прагне досягти остаточного припинення війни між Росією та Україною. Для цього на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі планують обговорити не лише умови завершення бойових дій, а й нову архітектуру безпеки між Росією та Європою. Водночас європейські чиновники побоюються, що Вашингтон може піти на значні поступки Москві. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на представників американської адміністрації та європейських посадовців.

Переговори в Абу-Дабі мають стати першими суттєвими контактами між Україною та Росією з лютого. США заявляють, що для завершення війни їм потрібна участь Європи, а також не виключають відновлення роботи Ради НАТО – Росія та можливого скасування санкцій проти РФ у межах майбутньої угоди.

Американські чиновники заявили, що обговорювали з Росією можливі гарантії безпеки для України, які за змістом нагадуватимуть статтю 5 Північноатлантичного альянсу. Вона передбачає захист держав-членів у разі нападу.

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"Те, що вони отримають, буде фактично дуже схожим на те, що має НАТО", – сказав представник адміністрації США.

За його словами, отримання американських гарантій безпеки є надзвичайно важливим питанням, яке мають обговорити Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Водночас такі зобов'язання потребуватимуть ресурсів, фінансування та військової підтримки з боку США.

Однак критики сумніваються, наскільки дієвими будуть ці гарантії. Зокрема, вони звертають увагу, що стаття 5 не зобов'язує країни НАТО автоматично захищати союзника військовими засобами. Крім того, кібератаки та інші форми гібридної війни ускладнюють визначення ситуацій, які вимагатимуть військової відповіді.

Росія виступає проти вступу України до НАТО та розміщення західних військ на її території.

США можуть піти на поступки Москві

Окремою темою переговорів стане створення нової системи безпеки між Росією та Європою. Представник адміністрації США заявив, що сторони можуть обговорити відновлення роботи Ради НАТО – Росія, діяльність якої призупинили після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа та головний американський переговорник, описав можливу систему як механізм активніших консультацій, надійного кризового зв'язку, військової прозорості та взаємних заходів зі зниження ризику ескалації. За його словами, усе це має відбуватися з повагою до суверенітету й незалежності кожної країни.

До обговорення в Абу-Дабі долучаться представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Європейського Союзу.

Водночас європейські чиновники не розуміють усіх деталей американської пропозиції та готуються до можливих серйозних поступок Росії з боку Вашингтона.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що Європа вже має систему безпеки, засновану на міжнародних угодах, які гарантують суверенітет і територіальну цілісність держав.

"Проблема полягає в тому, що Росія не дотримується цих угод", – заявила вона на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Трамп допускає територіальні поступки України заради мирної угоди

Дональд Трамп заявив, що в межах остаточної угоди від України очікують відмови від частини територій. За його словами, країна матиме "трохи іншу форму".

Минулого тижня після зустрічі з радником Кремля Кирилом Дмитрієвим американський президент також заявив, що прагне укласти "велику, прекрасну угоду", яка може охопити всю Європу.

Це викликало занепокоєння критиків, які побоюються, що Трамп і Володимир Путін можуть домовитися без повноцінної участі європейських лідерів, погодивши умови, вигідні Росії.

Окремі побоювання пов'язані з російськими вимогами, висунутими НАТО у 2021 році. Тоді Москва вимагала не розширювати Альянс за рахунок нових країн, зокрема України, відвести війська до кордонів, які існували до 1997 року, та обмежити розміщення ракет. НАТО відхилило ці пропозиції, а менш ніж за місяць Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Американський чиновник заявив, що Вашингтон хоче створити механізм, який забезпечить не тимчасове перемир'я, а остаточне завершення війни:

"Ми повинні побудувати щось нове, що працюватиме сьогодні… Бо якби вся стара архітектура працювала добре, то ми б не були в цій довгій війні. І тому очевидно, що щось не працює, і нам потрібно придумати спосіб, щоб, коли ми закінчимо цю війну, це дійсно був остаточний кінець війни".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що певного прогресу щодо майбутньої архітектури безпеки вже досягнуто. Водночас він наголосив, що спочатку необхідно подолати сам конфлікт. Деталі американських пропозицій поки що залишаються незрозумілими.

Мирні переговори в Абу-Дабі - що відомо

Нагадаємо, сторони зустрінуться в Абу-Дабі 10-11 листопада. Перший день зустрічей буде присвячений гарантіям безпеки для України та можливій перебудові всієї європейської системи безпеки.

Другого дня сторони планують обговорювати територіальні питання, зокрема майбутні кордони та лінії розмежування, а також інші аспекти врегулювання війни.

За словами політичних джерел зі США, обидві сторони під час непублічних обговорень демонстрували певну "гнучкість" у територіальному питанні.

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