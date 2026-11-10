США звернуться до РФ з проханням надати Україні гарантії безпеки за зразком НАТО, - Politico

Видання припускає, що російський президент Володимир Путін навряд чи погодиться на цю пропозицію.

Американські чиновники запитують Москву, чи погодиться вона надати Україні гарантії безпеки в рамках мирної угоди про припинення війни. Це шокуюча пропозиція для країни, яка розпочала безпідставне вторгнення, пише Politico.

Видання поділилося, що раніше США висували ідею гарантій безпеки за зразком НАТО, які зобов’язують членів альянсу прийти на допомогу іншим, що відоме як стаття 5.

Однак, за словами двох високопоставлених представників адміністрації, американські чиновники заявили, що офіційно звернуться до Росії з проханням розглянути цю пропозицію – це перший випадок, коли вони роблять це.

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В статті припускається, що ця важлива ініціатива може пролунати в перший день дводенних переговорів в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) за участю США, Росії та України, тобто, у вівторок, 10 листопада.

"Ми звернулися до росіян із проханням дати нам можливість надати Україні гарантії безпеки на зразок тих, що передбачені статтями 4 та 5, а також щоб НАТО надало такі самі гарантії", – заявив виданню анонімний високопоставлений чиновник.

Видання зауважило, що незрозуміло, як США та європейські союзники могли б забезпечити такі гарантії Україні, оскільки країна залишиться поза межами НАТО, а учасники переговорів ще не дійшли згоди щодо вимог Росії стосовно нових територій.

В статті зазначається, що стаття 4 НАТО закликає країни-члени обмінюватися розвідданими та обговорювати можливі варіанти дій у разі, якщо одна з країн-членів зазнає нападу, тоді як стаття 5 передбачає, що напад на одного члена альянсу є нападом на всіх.

Примітно, що до статті 5 зверталися лише один раз – після терактів 11 вересня в Нью-Йорку та Вашингтоні. Також в рамках цього пакту союзники по НАТО зрештою направили бойові війська для участі у війні в Афганістані.

Видання припускає, що російський президент Володимир Путін навряд чи погодиться на цю пропозицію, враховуючи, що це призведе до подальшої мілітаризації країн, розташованих поблизу кордону з Росією.

Зазначається, що Путін вимагав від України відмовитися від прагнень вступити до НАТО та погодилася на жорсткі обмеження чисельності своїх збройних сил. Президент України Володимир Зеленський категорично відхилив ці вимоги.

Як зазначили високопоставлені американські представники, адміністрація Трампа привітала європейських союзників на переговорах. Вони також позитивно оцінили нещодавню телефонну розмову з Путіним, президентом Фінляндії Олександром Стаббом та прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре – хоча деякі члени НАТО відчували себе відстороненими від процесу.

"Ми твердо переконані, що на даному етапі для припинення війни дійсно необхідно, щоб Європа брала участь у переговорах. Нам вдалося організувати спільну телефонну розмову за участю представників Фінляндії, Норвегії та Росії, що є позитивним кроком", - зазначив американський чиновник.

Видання додало, що за словами українського чиновника, ця розмова була узгоджена з Києвом.

Водночас, в Європі лідери прагнуть налагодити власний дипломатичний канал для припинення війни.

"Зараз ми опинилися в новій ситуації, коли європейські лідери відкрили прямий канал зв’язку з Путіним, і попередня політика відмови від контактів добігає кінця. Європа більше не покладається виключно на [Стіва] Віткоффа, [Джареда] Кушнера та [президента Дональда] Трампа для налагодження контактів із Путіним. Пізніше можуть відбутися й інші телефонні розмови", - зазначив колишній фінський чиновник Джоел Ліннайнмякі.

Переговори в Абу-Дабі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України Володимира Зеленського, мир для України після війни не має бути просто словом, а повинен підкріплюватися конкретними гарантіями безпеки, сильною армією і сильним фінансуванням. Зеленський назвав дуже небезпечним "мир з мільйонів компромісів, і без стабільності, і без віри, і впевненості, що завтра не почнеться ще одна війна". Президент додав, що ані Росія, ані США не можуть вирішувати, чи буде Україна членом Європейського Союзу, оскільки для цього потрібна підтримка інших країн.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп коментуючи майбутню мирну угоду щодо завершення війни в Україні, натякнув, що кордони України в результаті її укладення можуть змінитися. На запитання, чи розраховує він, що "все закінчиться збереженням вільної та незалежної України", Трамп заявив, що мирна угода буде укладена вже незабаром. За його словами, "в підсумку Україна набуде дещо інших обрисів". При цьому Трамп ухилився від відповіді на запитання, кому лідер США довіряє більше – Зеленському чи Путіну, заявивши, що у нього "хороші стосунки з обома".

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