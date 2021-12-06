Протидіяти "колективному Заходу" збираються і через інтеграцію з Росією.

Білорусь у відповідь на санкції ЄС, США, Великої Британії та інших країн вирішила обмежити імпорт товарів та в'їзд іноземців.

Про це заявили у МЗС Республіки Білорусь.

Відомство називає санкції, введені щодо режиму Олександра Лукашенка, "тиском, спрямованим на підрив суверенітету та погіршення добробуту білоруських громадян". У відповідь на такі заходи білоруське МЗС анонсувало низку обмежень.

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Зокрема, уряд Білорусі ухвалив рішення заборонити ввезення товарів з країн, які запровадили санкції. Про який перелік товарів йдеться, поки що не повідомляється. Дефіцит товарів заповнюватимуть аналогічними товарами з "дружніх країн".

Крім того, в'їзд до Білорусі з країн, які, як вважають у МЗС, "дискримінують білоруських офіційних осіб, журналістів та представників громадських організацій", буде обмежений для розширеного переліку осіб.

Щодо авіаперевізників з ЄС та Великої Британії введуть обмеження, аналогічні до тих, які застосовані до білоруської авіаційної галузі.

Анонсовано й інші кроки "непублічного характеру". Але найістотнішим "заходом протидії зовнішньому тиску колективного Заходу" МЗС називає зміцнення інтеграції з РФ.

Зовнішньополітичне відомство Білорусі запевняє, що країна готова до скасування всіх зазначених обмежень, якщо країни, яких вони торкнуться, виявлять готовність до співпраці та діалогу.

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Автор: Анастасія Печенюк