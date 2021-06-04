Країни ЄС зобов'язані будуть відмовляти в дозволі на посадку, зліт або переліт над своєю територією будь-яким літакам авіаперевізників Білорусі.

Рада Європейського союзу вирішила посилити чинні обмежувальні заходи щодо Білорусі та запроваджує заборону на проліт у повітряному просторі союзу, а також на доступ до аеропортів ЄС для білоруських перевізників усіх видів.

Про це в п'ятницю, 4 червня, повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків.

"Країни-члени ЄС будуть зобов'язані відмовляти в дозволі на посадку, зліт або переліт над своєю територією будь-яким літакам, експлуатованим білоруськими авіаперевізниками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогоднішнє рішення Ради є продовженням висновків від 24 і 25 травня 2021 року, в яких глави держав і урядів ЄС рішуче засудили "незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року, що поставила під загрозу безпеку польотів".

У висновках також засуджувалося затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги та містився заклик до Ради вжити необхідних заходів, зокрема, введення нових санкцій та розширення списку фізичних і юридичних осіб під санкціями.

Посадка літака Ryanair у Мінську

Днями дипломатичні джерела повідомляли, що Європейський союз готує санкції щодо державної авіакомпанії Білорусі "Бєлавіа" і близько десятка вищих посадових осіб білоруської авіації.

Читайте також"Визнання" провини і "повага" до Лукашенка: з'явилося "інтерв'ю" Протасевича білоруському каналу (відео)Зокрема, очікувалося, що вже 4 червня в ЄС можуть попередньо схвалити заборону на польоти та посадку на території союзу літаків білоруських авіакомпаній.

Обмежувальні заходи пов'язані з нещодавнім інцидентом в аеропорту Мінська. 23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився у столиці після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація мінського аеропорту і передала екіпажу.

Однак у результаті влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком і розшукувався в Білорусі.

Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади. Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю від опівночі 26 травня. Згодом Верховна Рада закликала білоруську владу негайно звільнити журналіста, а також усіх політичних в'язнів.

У Європейському союзі почали роботу над новими обмежувальними заходами проти влади Білорусі.

Сам же Лукашенко заявляв, що санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит російського газу до країн Європейського союзу, натомість Захід, за його словами, намагається вдарити по бюджетоутворюючим підприємствам Білорусі.

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Переклад: Катерина Комолова