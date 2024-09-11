Німеччина вже дуже сильно відстає від Росії у виробництві військової техніки і щоб повернути вичерпані запаси потрібні десятки років.

Німеччині знадобиться близько 100 років за нинішніх потужностей на оборонних виробництвах, щоб повернутися до рівня запасів 20-річної давності. "Військова машина" Росії працює на повну потужність, що загрожує НАТО і ФРН ще більшою небезпекою "відстати" в кількості озброєння, пише Der Spiegel.

За даними експертів, якщо темпи закупівель Німеччини збережуться і надалі, то, щоб відновити запаси 2004 року, знадобиться 100 років. Тоді на озброєнні у ФРН було 423 винищувачі, з яких на поточний момент залишилося всього 226.

"Якщо ми хочемо повернутися до рівня запасів 2004 року, наприклад, бойових танків, то за нинішніх темпів виробництва це буде досягнуто тільки у 2066 році, винищувачів - у 2038 році, а артилерійських гаубиць, які користуються великим попитом в Україні, - у 2121 році", - заявляє видання. Відео дня

Журналісти пишуть, що в Росії ситуація зовсім інша. Виробничі потужності агресора можуть виробити весь запас ФРН за півроку. РФ, наприклад, може випускати по Україні 10 тисяч артилерійських снарядів і ракет на день, пишуть експерти. Якщо перенести темп використання озброєння Росією на річний обсяг виробництва Німеччини, то він вичерпається через 2 місяці.

Озброєння для України

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в Німеччині оголосили про виділення нового пакета допомоги для ЗСУ, куди увійшли установки ППО. Експерт розповів, як Україна може використовувати їх для створення буферної зони біля кордону з РФ.

Крім того, окупанти стверджують, що Вірменія передала Україні майже все своє ППО. Зокрема, ЗРК "Бук", С-300 тощо. Однак офіційних повідомлень про передачу цього озброєння немає.

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