Раніше повідомлялось, що Єреван через ЄС постачає до України танкові снаряди.

Вірменія нібито передала Україні майже всі свої засоби ППО, включно із ЗРК С-300, "Бук", "Тор" та "Оса". Вони йшли разом із ракетами. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Defense Express.

Ніякого підтвердження цієї інформації наразі немає. Втім, на озброєнні Вірменії дійсно є (або було) доволі багато одиниць радянських систем протиповітряної оборони.

Експерти вважають, що Єреван має у своєму розпорядженні до трьох дивізіонів С-300ПТ-1, декілька ЗРК "Бук" та до чотирьох ЗРК "Тор".

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Вірменія також мала значну кількість ЗРК "Оса" – орієнтовно 70-90 одиниць станом на початок 2020 року. Втім, понад 20 таких машин було втрачено під час Другої карабаської війни.

Відомо, що Вірменія поступово відмовляється від російської зброї, переорієнтовуючись на західні зразки. Можливо, Єреван використав момент та вирішив переозброїтися за рахунок "кругових постачань" зброї.

Мова про систему, коли Захід надає певні види озброєнь своїм партнерам, а вони передають Україні зброю зі своїх старих запасів.

Втім, варто ще раз наголосити на тому, що зараз все це лише припущення. Та й заява про передачу "майже всього ППО" виглядає досить дивно з огляду на скрутне становище самої Вірменії.

Єреван у міжнародній політиці

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Вірменія відмовилася фінансувати ОДКБ. У свою чергу, у Держдумі РФ заявили, що вихід Вірменії з організації "не позначиться" на її обороноздатності.

Пізніше, у червні, прем'єр країни Нікол Пашинян зробив різку заяву на чинного білоруського диктатори Лукашенка. За його словами, він не поїде до Республіки Білорусь, поки там при владі знаходиться Лукашенко.

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