В обох двигунах літака, що розбився в Південній Кореї, виявлено пір'я птахів і кров.

Слідчі виявили пір'я птахів і кров в обох двигунах літака Jeju Air, що розбився в Південній Кореї наприкінці грудня. Про це агентству Reuters повідомила людина, знайома з ходом розслідування.

Приблизно за чотири хвилини до фатальної катастрофи один із пілотів повідомив про зіткнення з птахом і оголосив надзвичайну ситуацію, перш ніж спробувати приземлитися на протилежному кінці злітно-посадкової смуги.

За дві хвилини до того як пілот оголосив екстрений виклик Mayday, авіадиспетчерська служба закликала до обережності через "пташину активність" у цьому районі.

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Цього місяця слідчі заявили, що на одному з двигунів, витягнутих із місця аварії, було знайдено пір'я, додавши, що відеозапис засвідчив, що в двигун потрапив птах. При цьому Міністерство транспорту Південної Кореї відмовилося коментувати, чи було знайдено пір'я і кров в обох двигунах.

Дві чорні скриньки літака, записи з яких були б ключем до розгадки катастрофи літака, припинили запис приблизно за чотири хвилини до аварії.

При цьому Сім Джай-дон, колишній слідчий у справах про аварії Міністерства транспорту Південної Кореї, заявив раніше, що відсутність записів стала несподіванкою, і припустив, що все живлення, включно з резервним, могло бути відключено, що трапляється вкрай рідко.

Зіткнення з птахами, що зачіпають обидва двигуни, також рідкісне явище у світовій авіації, хоча були випадки, коли пілотам вдавалося успішно посадити літак без жертв у таких ситуаціях, зокрема, посадку на річку Гудзон у США у 2009 році (тоді авіалайнер Airbus зіткнувся зі зграєю канадських казарок, і в нього відмовили обидва двигуни. Екіпаж благополучно посадив літак на води річки Гудзон у Нью-Йорку. Усі 155 осіб, які перебували на його борту, вижили).

Авіакатастрофа в Південній Кореї - що відомо

Як писав УНІАН, 29 грудня в Південній Кореї розбився пасажирський літак, на борту якого перебувала 181 людина.

Літак Boeing під час посадки викотився за межі злітно-посадкової смуги регіонального аеропорту і загорівся після удару об насип, унаслідок чого загинули 179 осіб, вижили лише два члени екіпажу в хвостовій частині літака.

Авіаційний експерт Девід Лермонт вважає, що пасажири корейського літака могли б вижити після аварійної посадки, якби в кінці смуги не було бетонної стіни.

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