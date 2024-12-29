У Південній Кореї розбився пасажирський літак: на борту була 181 людина

Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги, врізався в огорожу та вибухнув.

У Південній Кореї зазнав аварії пасажирський літак Jeju Air. Під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході країни авіалайнер літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги, врізався в огорожу та вибухнув, пише Yonhap.

Зазначається, що авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом. Літак виконував рейс із Бангкока. На борту під час аварії перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу.

У мережі показали кадри, на яких видно, що літак на швидкості влетів в огорожу і вибухнув. На місці події тривають рятувальні роботи, причини катастрофи невідомі. Зниклими безвісти вважають 179 людей.

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Як повідомляв УНІАН, 25 грудня у Казахстані здійснив аварійну посадку азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. Повітряне судно зазнало значних пошкоджень та загорілося, вижити вдалося 29 людям.

В Росії повідомили, що проводять розслідування, однак експерти сходяться на думці, що літак з людьми потрапив під вогонь російської протиповітряної оборони.

Попереднє розслідування Azerbaijan Airlines виявило, що повітряне судно розбилося через "фізичне та технічне зовнішнє втручання".

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