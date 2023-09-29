За це рішення голосували окремо, тому у США побоюються викривлення фактів російською пропагандою.

Палата представників Конгресу США схвалила виділення 300 мільйонів доларів на підтримку України.

Як повідомляє Politico, голосування відбулося пізно ввечері четверга, 29 вересня. Ці кошти були вилучені з проєкту оборонного бюджету США, за їхнє ухвалення голосували окремо.

Також у Палаті представників був ухвалений законопроєкт про витрати на оборону на суму на суму 826 мільярдів доларів. Хоча обидва проєкти були схвалені, демократи побоюються, що виділення допомоги України в окремий законопроєкт буде представлений російською пропагандою як відмову від України.

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"Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов'язань щодо України", – прокоментував член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.

Як США допомагають Україні

Нагадаємо, що США активно допомагають Україні під час війни з РФ озброєнням та фінансами. Втім, останнім часом у владі США немає одностайності щодо подальшої допомоги Києву.

Лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що владі США вигідно підтримувати Україну під час війни з Росією, зокрема, через те, що у разі перемоги РФ над українською державою наступною жертвою агресії може стати держава НАТО.

Нещодавно стало відомо, що республіканці у регламентному комітеті Палати представників домовились про винесення на окреме голосування питання про надання $300 млн додаткової військової допомоги Україні. Ці кошти для України - окремі від додаткового фінансування у $24 млрд, яке Білий дім запросив для підтримки Києва.

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