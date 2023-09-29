Палата представників Конгресу США схвалила виділення 300 мільйонів доларів на підтримку України.
Як повідомляє Politico, голосування відбулося пізно ввечері четверга, 29 вересня. Ці кошти були вилучені з проєкту оборонного бюджету США, за їхнє ухвалення голосували окремо.
Також у Палаті представників був ухвалений законопроєкт про витрати на оборону на суму на суму 826 мільярдів доларів. Хоча обидва проєкти були схвалені, демократи побоюються, що виділення допомоги України в окремий законопроєкт буде представлений російською пропагандою як відмову від України.
"Росіяни добре знаються на пропаганді. Це буде виглядати як відмова Америки від своїх зобов'язань щодо України", – прокоментував член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.
Як США допомагають Україні
Нагадаємо, що США активно допомагають Україні під час війни з РФ озброєнням та фінансами. Втім, останнім часом у владі США немає одностайності щодо подальшої допомоги Києву.
Лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що владі США вигідно підтримувати Україну під час війни з Росією, зокрема, через те, що у разі перемоги РФ над українською державою наступною жертвою агресії може стати держава НАТО.
Нещодавно стало відомо, що республіканці у регламентному комітеті Палати представників домовились про винесення на окреме голосування питання про надання $300 млн додаткової військової допомоги Україні. Ці кошти для України - окремі від додаткового фінансування у $24 млрд, яке Білий дім запросив для підтримки Києва.