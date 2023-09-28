Раніше ця стаття витрат входила до законопроекту про асигнування для Пентагону.

Республіканці у регламентному комітеті Палати представників домовились про винесення на окреме голосування питання про надання $300 млн додаткової військової допомоги Україні.

Раніше ця стаття витрат входила до законопроекту про асигнування для Пентагону. Видання The Hill зазначило, що на цей крок республіканці пішли, щоб прийняти законопроект про оборонні витрати, оскільки низка законодавців не підтримує допомогу Київу. "Є люди, які не можуть проголосувати за законопроект про схвалення, якщо він включає гроші на війну, проти якої вони морально виступають. Вони хочуть мати можливість фінансувати наших солдат, не надсилаючи гроші в Україну", - прокоментував республіканець Томас Массі.

Демократи розкритикували опонентів через розбіжності у поглядах. Демократ Джим Макговерн зазначив, що "ці гроші не якась подачка".

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"Якщо Україна програє, то засади свободи програють, якщо Україна програє, то наша власна національна безпека опиниться під загрозою", - сказав він.

Видання зазначило, що ці кошти для України - окремі від додаткового фінансування у $24 млрд, яке Білий дім запросив для підтримки Києва.

Допомога Україні від США

США активно допомагають Україні під час війни з РФ, зокрема, надають озброєння, фінансову допомогу. Але останнім часом у владі США немає одностайності щодо подальшої допомоги Києву.

При цьому лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що владі США вигідно підтримувати Україну під час війни з Росією, зокрема, через те, що у разі перемоги РФ над українською державою наступною жертвою агресії може стати держава НАТО.

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