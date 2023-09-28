Якщо Путін виграє, то наступною буде країна Альянсу, попередив республіканець.

Владі США вигідно підтримувати Україну під час війни з Росією, зокрема, через те, що у разі перемоги РФ над українською державою наступною жертвою агресії може стати держава НАТО.

Надання озброєння українцям сприяє розвитку американської промислової бази, завдяки цьому для громадян Штатів створюються робочі місця, розповів лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл на віртуальному форумі "Виграти війну. Виграти мир". Він зазначив, що захист свободи на європейській території також сприяє встановленню миру на Далекому Сході.

"Ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже говорить, що ви на правильному боці. По-друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють... Якщо Путін (російський диктатор Володимир Путін - Ред.) виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, - це самі українці", - зазначив республіканець.

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Макконнелл додав, що громадяни України проявляють відвагу та мужність і це, на його думку, надихає решту населення світу.

Допомога Україні - новини, які варто знати

США активно допомагають Україні під час війни з РФ, зокрема, надають озброєння. Повідомлялося, що на українську територію вже прибули американські танки Abrams. Президент Володимир Зеленський говорив, що бронетехніку готували для того, щоб посилити дії наших воїнів проти росіян.

Пізніше посол Штатів Джуліан Сміт повідомила, що буде збільшено виробництво боєприпасів для української держави та країн, які є членами Альянсу й надали Києву значну частину свого озброєння.

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