У Палаті представників США схвалили законопроєкт, який дасть змогу заборонити використання соцмережі TikTok у країні, якщо її не виділять із китайської компанії ByteDance, яка нею володіє, повідомляє CNN.
Законопроєкт надасть компанії ByteDance близько п'яти місяців на продаж TikTok, і якщо цього не буде зроблено, то магазини застосунків повинні будуть прибрати TikTok у себе із завантажень. При цьому ті, у кого встановлено застосунок, зможуть продовжувати ним користуватися, але він не буде оновлюватися, зазначає BBC.
У Палаті представників вважають, що TikTok становить загрозу національній безпеці, оскільки китайський уряд може змусити компанію ByteDance передавати йому дані американських користувачів застосунку.
На підтримку ініціативи проголосували 352 законодавці, проти - 65, серед яких були 50 представників Демократичної партії і 15 представників Республіканської партії.
У TikTok заявили, що процес голосування в палаті представників був секретним, і висловили надію, що сенат США, який має схвалити законопроєкт слідом за палатою представників, "розгляне факти, дослухається до своїх виборців та усвідомить вплив на економіку". У компанії стверджують, що додатком користуються сім мільйонів малих підприємств і 170 мільйонів американців.
Дезінформація в TikTok - деталі
Росія веде пропагандистську кампанію за участю тисяч фейкових акаунтів у TikTok, які поширюють дезінформацію про війну в Україні, зокрема, про те, що високопосадовці та їхні родичі купували розкішні автомобілі або вілли за кордоном після російського вторгнення в лютому 2022 року. Відеоролики регулярно збирають мільйони переглядів і мають очевидну мету підірвати підтримку Заходу.