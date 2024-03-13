У Палаті представників вважають, що TikTok становить загрозу національній безпеці.

У Палаті представників США схвалили законопроєкт, який дасть змогу заборонити використання соцмережі TikTok у країні, якщо її не виділять із китайської компанії ByteDance, яка нею володіє, повідомляє CNN.

Законопроєкт надасть компанії ByteDance близько п'яти місяців на продаж TikTok, і якщо цього не буде зроблено, то магазини застосунків повинні будуть прибрати TikTok у себе із завантажень. При цьому ті, у кого встановлено застосунок, зможуть продовжувати ним користуватися, але він не буде оновлюватися, зазначає BBC.

У Палаті представників вважають, що TikTok становить загрозу національній безпеці, оскільки китайський уряд може змусити компанію ByteDance передавати йому дані американських користувачів застосунку.

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На підтримку ініціативи проголосували 352 законодавці, проти - 65, серед яких були 50 представників Демократичної партії і 15 представників Республіканської партії.

У TikTok заявили, що процес голосування в палаті представників був секретним, і висловили надію, що сенат США, який має схвалити законопроєкт слідом за палатою представників, "розгляне факти, дослухається до своїх виборців та усвідомить вплив на економіку". У компанії стверджують, що додатком користуються сім мільйонів малих підприємств і 170 мільйонів американців.

Дезінформація в TikTok - деталі

Росія веде пропагандистську кампанію за участю тисяч фейкових акаунтів у TikTok, які поширюють дезінформацію про війну в Україні, зокрема, про те, що високопосадовці та їхні родичі купували розкішні автомобілі або вілли за кордоном після російського вторгнення в лютому 2022 року. Відеоролики регулярно збирають мільйони переглядів і мають очевидну мету підірвати підтримку Заходу.

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