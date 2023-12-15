Відеоролики, націлені на високопоставлених українських чиновників, регулярно збирають мільйони переглядів і мають очевидну мету підірвати підтримку Заходу.

Росія веде пропагандистську кампанію за участю тисяч фейкових акаунтів в TikTok, що поширюють дезінформацію про війну в Україні, зокрема, про те, що високопоставлені українські чиновники та їхні родичі купували розкішні автомобілі чи вілли за кордоном після російського вторгнення у лютому 2022 року. Відеоролики регулярно збирають мільйони переглядів і мають очевидну мету підірвати підтримку Заходу.

Розслідування BBC з липня виявило близько 800 фейкових акаунтів TikTok, що видають себе за реальних користувачів з Німеччини, Франції, Польщі, Ізраїлю та України. В акаунтах використовувалися вкрадені фотографії профілів, в тому числі фотографій таких знаменитостей, як Скарлетт Йоханссон, Емма Уотсон і Колін Фаррелл.

Використовуючи комбінацію пошуку по хештегам і власні рекомендації TikTok, BBC Verify змогла відстежити сотні подібних відеороликів, націлених на десятки українських чиновників.

Відео дня

За рідкісним винятком, в таких акаунтах було опубліковано тільки по одному відео - тактика, за словами TikTok, є новою і спрямована на ухилення від виявлення і маніпулювання системою платформи для рекомендації відео користувачам.

Очевидно, ці зусилля були скоординовані: іноді відео, випущені різними акаунтами в один і той же день, містили однакові або дуже схожі сценарії.

Крім того, в ході розслідування BBC Verify виявила непрямі докази, що вказують на можливе російське походження мережі.

Сюди входять мовні помилки, характерні для російськомовних, включаючи деякі російські фрази, які не використовуються в інших мовах. Крім того, багато відеороликів містили посилання на веб-сайт, який раніше в компанії Meta позначили як частину пов'язаної з Росією мережі, що видавала себе за офіційні західні новинні сайти.

"Багато відео, проаналізовані BBC Verify, були націлені на екс-міністра оборони України Олексія Резнікова, президента України Володимира Зеленського та інших українських чиновників, зображуючи їх одержимими грошима і не піклуються ні про простих українців, ні про військові дії. Вони уникали прямих звинувачень у правопорушеннях, але мали на увазі, що політики купували розкішну нерухомість або товари під час війни - твердження, які при перевірці завжди виявлялися помилковими", - пише BBC.

Коли ВВС повідомило про свої висновки TikTok, там заявили про початок власного розслідування, в ході якого виявили фейкові відео на дво додаткових мовах — італійській та англійській.

У той же час, через кілька тижнів після цього журналістам BBC додаток рекомендував ще десятки відео, які, очевидно є частиною тієї ж мережі. При цьому деякі з них були опубліковані зовсім недавно, в кінці листопада.

Російська пропаганда - що відомо

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про підготовку дезінформаційної кампанії проти керівництва України. Зокрема, готують відповідні публікації іноземні журналісти, які працювали в РФ.

Як зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, головна мета активізації російської дезінформаційної атаки проти України в іноземних ЗМІ спрямована на ослаблення міжнародної коаліції.

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