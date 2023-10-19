Раніше під розслідування потрапив і Твіттер.

Єврокомісія розпочала розслідування проти платформ Facebook, Instagram, TikTok та X (колишній Twitter) через можливе порушення ними закону Європейського Союзу про модерацію контенту у зв’язку з війною Ізраїлю проти ХАМАС.

Як повідомляє видання Politico, у четвер Єврокомісія надіслала офіційні запити до TikTok та корпорації Meta, що володіє соцмережами Facebook та Instagram, вимагаючи роз’яснень щодо того, яких заходів вони вжили для протидії незаконному контенту та дезінформації на своїх платформах. Їм дали часу на відповідь до 25 жовтня.

X, в минулому відомий як Twitter, отримав подібний запит дещо раніше, і для нього строк для відповіді сплив 18 жовтня. Чи надала платформа відповідь на запит Єврокомісії – не повідомляється.

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Politico зазначає, що подібний офіційний запит є попереднім кроком, який може призвести до відкриття Європейською комісією офіційного розслідування. Компаніям загрожує штраф у розмірі до 6 відсотків їхнього річного світового доходу, якщо виявиться, що вони порушили закони ЄС.

Twitter може піти з Європи

Як писав УНІАН, останнім часом Ілон Маск роздумував про можливість виходу Х/Twitter з європейського ринку шляхом блокування сервісу для відвідувачів з ЄС. Мільярдер "все більше розчаровується" необхідністю дотримуватися законів ЄС про цифрові послуги.

Цього року Маску довелося щонайменше двічі зустрічатися з комісаром Євросоюзу з питань внутрішньої торгівлі і послуг Бретоном Тьєррі, намагаючись зрозуміти, що повинен зробити Twitter, щоб відповідати вимогам ЄС. Після цих зустрічей у Маска, як зазначається, "скінчилося терпіння".

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