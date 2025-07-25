За словами президента США, такі слова французького лідера нічого не змінять.

Президент США Дональд Трамп заперечив план французького лідера Еммануеля Макрона визнати Палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні. Про це пише Reuters.

"Те, що він каже, не має значення. Він дуже хороший хлопець. Я його люблю, але ця заява не має ваги", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За його словами, Макрон є іншим типом людини.

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"Він, в основному, командний гравець. Але ось хороша новина: те, що він каже, не має значення. Це нічого не змінить", - підкреслив президент США.

Заява Макрона щодо Палестини - що відомо

Нагадаємо, раніше президент Франції заявив, що його країна визнає Палестину на засіданні Генасамблеї ООН у вересні. За його словами, він "вірний своїй історичній прихильності справедливому і міцному миру на Близькому Сході".

Водночас, як написав Bloomberg, така заява тисне на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, якого високопоставлені члени його уряду підштовхують наслідувати його приклад.

У відповідь на це прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що його уряд визнає палестинську державу лише в межах мирної угоди, яку досягнуто в результаті переговорів. Як пише Reuters, це розчарувало багатьох членів його Лейбористської партії.

За словами політика, наразі він зосереджений на "практичних рішеннях", які, на його думку, можуть реально вплинути на припинення війни.

"Визнання палестинської держави має бути одним із таких кроків. Я однозначно це заявляю. Але це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного вирішення та тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян", - наголосив Стармер.

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