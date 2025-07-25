У США "рішуче відкинули" план Макрона.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна визнає Палестинську державу на засіданні Генасамблеї ООН у вересні. Про це він написав у соцмережі Х.

"Вірний своїй історичній прихильності справедливому і міцному миру на Близькому Сході, я ухвалив рішення про визнання Францією Держави Палестина. Я зроблю цю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні", заявив лідер Франції.

При цьому, як пише Bloomberg, заява Макрона чинить тиск на прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, якого високопоставлені члени його уряду підштовхують наслідувати його приклад.

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Британський лідер заявив у четвер, що "державність - невід'ємне право палестинського народу" і що припинення вогню спрямує Велику Британію "на шлях" визнання, але не став давати конкретних термінів.

Рішення Макрона викликало різку реакцію США та Ізраїлю

"Ми рішуче засуджуємо рішення президента Макрона визнати палестинську державу поруч із Тель-Авівом після бійні 7 жовтня. Такий крок заохочує терор і загрожує створенням ще одного іранського маріонеткового режиму, подібно до того, як це сталося в секторі Газа", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Держсекретар США Марко Рубіо зі свого боку заявив, що Сполучені Штати "рішуче відкидають" план Макрона про визнання Палестини.

"Це необдумане рішення лише служить пропаганді ХАМАСу і затримує мирний процес. Це ляпас жертвам 7 жовтня", - зазначив Рубіо.

Переговори про припинення вогню в Газі зірвалися

Також, як пише The Hill, США пропустять конференцію ООН, присвячену рішенню про створення двох держав для Ізраїлю і Палестини

Адміністрація Трампа раніше різко розкритикувала конференцію, настійно закликавши союзників не бути присутніми на ній і попередивши, що країни, які її ухвалять, можуть зіткнутися з наслідками з боку Вашингтона.

"Сполучені Штати виступають проти будь-яких кроків, які призвели б до одностороннього визнання передбачуваної палестинської держави, що створює значні правові та політичні перешкоди для остаточного врегулювання конфлікту і може примусити Ізраїль до війни, тим самим підтримуючи його ворогів", - ідеться в заяві.

Водночас спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що США припиняють переговори про припинення вогню в секторі Гази і повертають свою переговорну групу з Катару.

"Хоча посередники доклали величезних зусиль, дії ХАМАС, схоже, нескоординовані та недобросовісні. Тепер ми розглянемо альтернативні варіанти повернення заручників додому і спробуємо створити більш стабільну обстановку для жителів Гази", - цитує Віткоффа AP.

Нагадаємо, США, Ізраїль і ХАМАС провели кілька тижнів переговорів у Катарі, повідомивши про невеликі ознаки прогресу, але без серйозних проривів. Переговори зайшли в глухий кут через суперечливі вимоги про припинення війни. ХАМАС заявляє, що звільнить усіх заручників тільки в обмін на повне виведення ізраїльських військ і припинення війни. Ізраїль заявляє, що не погодиться на припинення конфлікту, поки ХАМАС не відмовиться від влади і не роззброїться. Бойовики угруповання заявляють, що готові піти від влади, але не здати зброю.

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