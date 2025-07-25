За словами Трампа, така зустріч мала відбутися ще 3 місяці тому.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зацікавлений у тристоронній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами перед поїздкою до Шотландії.

"Це точно відбудеться. Така зустріч мала відбутися ще 3 місяці тому", - сказав він.

Відомо, що під час візиту Трампа до Шотландії він зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Головною метою візиту є обговорення торговельної угоди між Вашингтоном і Лондоном.

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Президент США оголосив, що планує завершити свій візит до Шотландії 29 липня.

Ердоган хоче організувати зустріч Путіна і Трампа

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він має намір організувати зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на мирних переговорах щодо України. Він зазначив, що така зустріч може відбутися у Стамбулі.

Ердоган додав, що вже цього тижня він може провести переговори з Путіним і Трампом щодо цього питання. Також президент Туреччини сказав, що Трамп повідомив йому про те, що візьме участь у потенційних мирних переговорах між лідерами України та Росії, якщо глава Кремля також погодиться приєднатися до них особисто.

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