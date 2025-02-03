Панама не відновлюватиме меморандум про співпрацю з китайською ініціативою "Один пояс, один шлях".

Після погроз президента США Дональда Трампа повернути Панамський канал і візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Панами президент країни Рауль Муліно заявив, що Панама не відновлюватиме меморандум про співпрацю з китайською ініціативою "Один пояс, один шлях".

Як пише The Washington Post, Муліно назвав свої переговори з Рубіо "шанобливими" і "позитивними". Водночас він заявив, що Панама не буде продовжувати угоду від 2017 року з китайською ініціативою "Пояс і шлях", коли термін її дії закінчиться.

Як пише видання, незважаючи на те, що Муліно відкинув будь-які переговори щодо суверенітету Панамського каналу, існує думка, що Панама може бути відкрита для компромісу, за якого операції з управління каналом буде відібрано в гонконзької компанії Hutchison Ports, якій надали право керувати ним упродовж 25 років без тендера.

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Водночас поки невідомо, чи погодиться Трамп на передачу концесії американській або європейській компанії як із задоволенням своїх вимог, пише WP.

Держсекретар США заявив, що присутність Китаю в зоні каналу може порушити договір, на підставі якого США передали водний шлях Панамі 1999 року.

"Держсекретар Рубіо ясно дав зрозуміти, що такий статус-кво неприйнятний і що якщо не відбудеться негайних змін, то Сполучені Штати будуть змушені вжити заходів, необхідних для захисту своїх прав за договором", - ідеться в резюме зустрічі.

Дональд Трамп також знову повторив обіцянку "повернути" Панамський канал.

"Китай управляє Панамським каналом, який не був відданий Китаю, який був відданий Панамі по дурості, але вони порушили угоду, і ми збираємося повернути його, або станеться щось дуже потужне", - заявив Трамп.

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