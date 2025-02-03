Держдеп повідомив, що вони обговорили критичні регіональні і глобальні виклики.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо висунув президенту Панами Хосе Раулю Муліно ультиматим щодо долі Панамського каналу.

Як повідомляють у Державному департаменті, Рубіо довів до керівництва країни позицію президента Дональда Трампа - нинішнє становище впливу і контролю Комуністичної партії Китаю над територією каналу становить для нього загрозу і є порушенням Договору про постійний нейтралітет і експлуатацію:

"Держсекретар Рубіо чітко заявив, що такий статус-кво є неприйнятним і що за відсутності негайних змін він вимагатиме від Сполучених Штатів вжити заходів, необхідних для захисту своїх прав за Договором".

Держсекретар підкреслив важливість спільної роботи над припиненням нелегальної міграції в півкулі та подякував Муліно за підтримку спільної програми репатріації. За словами Рубіо, американська стоорона прагне зробити обидві країни "безпечнішими, сильнішими та більш процвітаючими".

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"Ця зустріч є важливим кроком у відновленні стратегічних відносин між Сполученими Штатами та Панамою відповідно до бачення президента Трампа", - йдеться у повідомленні.

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