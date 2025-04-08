Він запевняє, що Вашингтон співпрацюватиме з Панамою.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Хегсет заявив, що країна поверне Панамський канал з-під китайського впливу.

Очільник Пентагону написав у X, що став першим за двадцять років міністром оборони, який відвідав цю країну. Під час виступу на колишній військово-повітряній базі Pier 3, яка розташована на вході до Панамського каналу, Хегсет сказав журналістам, що Штати разом із Панамою та однодумцями повернуть канал:

"Я хочу бути гранично ясним. Китай не будував цей канал. Китай не керує цим каналом. І Китай не буде використовувати цей канал як зброю. Разом із Панамою, яка відіграє провідну роль, ми забезпечимо безпеку каналу і його доступність для всіх націй завдяки стримуючій могутності найсильнішої, найефективнішої і найсмертоноснішої бойової сили у світі".

Хегсет зустрівся із президентом Панами Хосе Раулем Муліно та міністром громадської безпеки Френком Абрего. Він зазначив, що посилення співпраці у сфері безпеки зробить обидві країни безпечнішими, сильнішими та більш процвітаючими.

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"США і Панама стикаються зі спільними викликами безпеці і спільними загрозами. Разом ми будемо стримувати їх, посилюючи нашу оборону і досягаючи миру за допомогою сили", - написав він.

Заяви США про Панамський канал

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп висловив намір "повернути контроль" над Панамським каналом, аргументуючи це "надмірними тарифами" для американських суден та зростаючим впливом Китаю в регіоні.

Панама, зі свого боку, наголошує на своїй суверенності та контролі над каналом, підкреслюючи, що всі операції здійснюються адміністрацією каналу.

Президент Хосе Рауль Муліно заявив, що країна не має наміру передавати контроль над каналом будь-якій іншій державі. ​

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