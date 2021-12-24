Католики латинського обряду відзначають таїнство Христового народження.

Сьогодні, у п'ятницю, 24 грудня, у Ватиканській базиліці святого Петра проходить святкове різдвяне богослужіння під проводом Папи Римського Франциска.

Онлайн-трансляцію із синхронним перекладом веде "Живе телебачення" Української Греко-Католицької Церкви.

"Нічною Святою Месою Різдва під проводом Папи Римського Франциска у Ватикані розпочинаються святкові богослужіння. Згідно із дуже старовинною традицією, яка своїм корінням сягає початків Церкви в Римі, католики латинського обряду відзначають таїнство Христового народження опівночі, пригадуючи ту тишу, яка огортала світ, коли народився наш Спаситель і неземне світло, що засяяло перед пастухами, які перші прийняли радісну вістку про народження Месії. Тому це богослужіння також називають "Месою пастирів", - йдеться в описі трансляції.

Раніше УНІАН розповідав, як відзначають католицьке Різдво в Україні та що потрібно робити в цей день.

Зокрема, згідно з традицією, 24 грудня, коли на небі зійде перша зірка, вся сім'я збирається за святковим столом. Страви дозволяються тільки пісні - риба, фрукти, горіхи, каші тощо. Їх має бути 12 - за кількістю апостолів. Перед тим, як вживати їжу, кожен член сім'ї повинен прочитати уривок з Євангелія і помолитися Господу.

Читайте такожСоціологи з'ясували, коли українці хочуть святкувати РіздвоНаприкінці всі учасники дійства ламають різдвяний хліб, передають один одному і загадують бажання - за аналогією з Христом, який ділився їжею з учнями.

25 грудня вже можна подавати на стіл індичку і м'ясо - Різдвяний піст католики перестають виконувати за день до свята.

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