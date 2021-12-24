За маршрутом казкового дідуся стежать американські та канадські військові.

Вже сьогодні, 24 грудня, християни західного обряду відзначають Святвечір. Напередодні Різдва Санта Клаус вирушив зі своєї резиденції у Лапландії, щоб потішити кожну сім’ю подарунками.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожНайкращі мультики про Різдво та Новий рік: 8 анімаційних шедеврівКазковий дідусь вирушив у дорогу зі своєї резиденції на північному полюсі – в містечку Рованіємі у фінській Лапландії. Через засніжений холодний ліс, на санях в упряжці з оленем Рудольфом – Санта має за добу облетіти весь світ.

За маршрутом Санти традиційно стежать американські та канадські військові.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Сицилії єпископ розповів дітям, що Санта Клауса не існує, а його костюм придумала Coca-Cola для рекламного ролика. У батьків дітей були не в захваті і звинуватили єпископа в руйнуванні сімейних традицій і позбавленні дітей свята.

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