Представник Ватикану Маттео Бруні сказав, що 84-річному понтифіку була зроблена загальна анестезія під час операції.

Папа Римський Франциск благополучно переніс операцію на кишківнику.

Пізно ввечері в неділю представник Ватикану Маттео Бруні сказав, що 84-річному понтифіку була зроблена загальна анестезія під час операції у зв'язку зі стенозом або звуженням сигмовидної частини товстої кишки. При цьому він не повідомив, як довго тривала операція.

За інформацією Ватикану, Папа Франциск був госпіталізований в католицьку клінічну лікарню Gemelli Polyclinic в Римі в неділю вдень. Ця новина була оприлюднена всього через три години після того, як Франциск привітав публіку на площі Святого Петра і заявив про намір відвідати Угорщину і Словаччину у вересні.

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Глава католицької церкви був госпіталізований вперше з тих пір, як був обраний Папою Римським в 2013 році, передає 112ua.tv з посиланням на Associated press.

Папа Римський і Україна

29 квітня 2021 року кардинал Леонардо Сандрі заявив про те, що Папа Римський готовий бути посередником на зустрічі Зеленського з Путіним.

1 липня 2021 року президент Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска здійснити візит в Україну.

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Автор: Ірина Погоріла