Разом з тим понтифіку ще не повідомили про плани провести президентські переговори у Ватикані.

Папа Римський Франциск нічого не знає про плани провести у Ватикані зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак він готовий бути посередником на зустрічі.

Читайте такожЗеленський зізнався, чого чекає від зустрічі з ПутінимПро це пише La Reppublica з посиланням на дипломата Ватикану, кардинала Леонардо Сандрі.

Зазначається, що Конгрегація Ватикану нічого не знає про підготовку такої зустрічі, але вірить, що посередництво Святого Престолу все-таки може відбутися після роботи мінської групи.

На думку Сандрі, Папа Франциск міг би взяти участь у зустрічі, щоб посприяти примиренню.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися: передісторія

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ в черговий раз повторив, що для вирішення "проблеми Донбасу «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його офісу Андрію Єрмаку.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

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Автор: Катерина Шварц