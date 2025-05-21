Папа Римський Лев XIV підтвердив свою готовність провести у Ватикані наступний раунд переговорів, щоб спробувати покласти край війні між Росією та Україною. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє The Guardian.
"Знайшовши у Святого Отця підтвердження готовності провести наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем'єр-міністр висловила глибоку подяку Папі Леву XIV за його незмінну прихильність до миру", - йдеться в заяві Мелоні.
Раніше Папа Римський Лев заявляв, що Ватикан може виступити як посередник у глобальних конфліктах, не згадуючи конкретно війну Росії проти України.
Окремо італійський прем'єр-міністр сказала, що вона провела переговори з іншими європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським щодо наступних кроків у переговорах.
"Було вирішено підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню і мирну угоду в Україні", - заявила вона.
Можлива участь Ватикану в переговорах
Раніше Папа Римський зустрічався з віцепрезидентом США Джей Ді Вансом. І незадовго до цього, після інтронізації Лева XIV, Зеленський подякував Ватикану "за готовність виступити майданчиком для прямих переговорів між Україною і Росією".
Як писав Bloomberg, Ватикан раніше вже виступав посередником у складних дипломатичних питаннях. Однак у даному випадку існує ризик, що папа, який перебуває на посаді менше двох тижнів, виявиться втягнутим у затяжний конфлікт, який поки що не має ясного виходу.