Раніше Папа Римський Лев заявляв, що Ватикан може виступити посередником у глобальних конфліктах.

Папа Римський Лев XIV підтвердив свою готовність провести у Ватикані наступний раунд переговорів, щоб спробувати покласти край війні між Росією та Україною. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє The Guardian.

"Знайшовши у Святого Отця підтвердження готовності провести наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем'єр-міністр висловила глибоку подяку Папі Леву XIV за його незмінну прихильність до миру", - йдеться в заяві Мелоні.

Раніше Папа Римський Лев заявляв, що Ватикан може виступити як посередник у глобальних конфліктах, не згадуючи конкретно війну Росії проти України.

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Окремо італійський прем'єр-міністр сказала, що вона провела переговори з іншими європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським щодо наступних кроків у переговорах.

"Було вирішено підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню і мирну угоду в Україні", - заявила вона.

Можлива участь Ватикану в переговорах

Раніше Папа Римський зустрічався з віцепрезидентом США Джей Ді Вансом. І незадовго до цього, після інтронізації Лева XIV, Зеленський подякував Ватикану "за готовність виступити майданчиком для прямих переговорів між Україною і Росією".

Як писав Bloomberg, Ватикан раніше вже виступав посередником у складних дипломатичних питаннях. Однак у даному випадку існує ризик, що папа, який перебуває на посаді менше двох тижнів, виявиться втягнутим у затяжний конфлікт, який поки що не має ясного виходу.

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