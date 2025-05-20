При цьому "ясного виходу" із ситуації досі не спостерігається.

Пропозиція Папи Римського Лева XIV провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані стала значним кроком для першого понтифіка, який народився у США. Особливо на тлі ознак того, що адміністрація президента США Дональда Трампа відходить від провідної ролі в переговорах.

Ватикан уже раніше виступав посередником у складних дипломатичних питаннях. Однак у цьому випадку існує ризик, що папа, який перебуває на посаді менше двох тижнів, виявиться втягнутим у затяжний конфлікт, який поки що не має ясного виходу, пише Bloomberg.

Після розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним Трамп заявив, що Ватикан висловив велику зацікавленість у проведенні переговорів. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила, що підготовчі роботи вже розпочалися і вона очікує, що переговори стартують негайно після її телефонної розмови з Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.

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Що відомо про потенційну участь Ватикану в переговорах

Про це раніше натякалося самим Святим Престолом - Папа Римський зустрічався з віцепрезидентом США Джей Ді Вансом. І незадовго до цього, після інтронізації Лева XIV, Зеленський подякував Ватикану "за готовність виступити майданчиком для прямих перемовин між Україною і Росією".

Святий Престол уже відігравав роль посередника в міжнародних конфліктах, зокрема сприяв нормалізації відносин між США і Кубою 2014 року, а також врегулюванню територіальної суперечки між Чилі та Аргентиною 1978 року, яка ледь не переросла у війну.

Ватикан також був активним учасником мирних ініціатив між Ізраїлем і Палестиною. Італія висловила готовність провести переговори в разі потреби, хоча дипломати, знайомі з ситуацією, підкреслюють, що їх проведення, як і раніше, залежить від позиції Росії.

Крім того, Рим є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що означає: візит Путіна може призвести до його арешту.

Інші новини про нового Папу Римського

Раніше УНІАН повідомляв, що в момент офіційного вступу на посаду він згадав Україну. "Змучена Україна нарешті очікує на переговори про справедливий і тривалий мир", - сказав він. Також Лев XIV у своїй проповіді сказав, що авторитет Церкви має ґрунтуватися на милосерді, а не на "релігійній пропаганді або силі".

Крім того, Зеленський розповів, який подарунок зробив Папі Леву XIV. Він привіз до Ватикану ікону, написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюму.

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