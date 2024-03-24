За його словами, ті, хто вчинив такий теракт, мають бути покарані.

Папа Римський Франциск засудив теракт у Підмосков'ї, який стався у п'ятницю, 22 березня, та звернувся з молитвою до жертв. Про це пише The Telegraph.

"Запевняю, що молюся за жертв боягузливого терористичного акту, здійсненого вчора ввечері в Москві. Нехай Господь прийме їх у своєму мирі, втішить їхні сім'ї та наверне серця тих..., хто організовує та здійснює ці нелюдські дії, що ображають Бога, який заповідав "Не вбий"", - зазначив він під час виступу після меси у Вербну неділю у Ватикані.

Відомо, що в Росії розпочався національний день жалоби після того, як в концертному залі біля Москви бойовики вбили понад 130 людей.

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Теракт у Підмосков'ї: що відомо

22 березня біля Москви стався масштабний теракт, під час якого невідомі почали стріляти у відвідувачів будівлі Crocus City Hall.

Як писав УНІАН, в березні влада США зібрала розвідувальні дані, що "Ісламська держава" планує вчинити теракт у Росії. За словами одного з американських чиновників, члени ІДІЛ активно діють в РФ.

Пізніше аналітики з питань безпеки підтвердили, що заява "Ісламської держави" про теракт у "Крокусі" є правдоподібною. Водночас провідні експерти зауважили, що незвичним та вражаючим було те, як терористи створили та виконали план втечі, а не лишилися до кінця, поки їх не вбили б.