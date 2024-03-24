Експерти вважають, що така версія є цілком ймовірною, адже раніше терористи "Ісламської держави" вже вчиняли подібні злочини.

Заява про те, що "Ісламська держава" є відповідальною за теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї має правдоподібний вигляд та "вписується у схему" мародерських нападів ісламістських бойовиків, які були здійснені раніше. Про це заявили аналітики з питань безпеки, пише Reuters.

Проте, за словами одного з провідних експертів, незвично та вражаюче те, що зловмисники створили та виконали план втечі, замість того, аби продовжувати свої злочинні дії до кінця, поки їх не застрелять.

Відомо, що "Ісламська держава" зробила заяву, під час якої взяла на себе відповідальність за напад, який стався в п'ятницю ввечері, внаслідок якого загинуло 133 людини.

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"Росія не повідомила, хто, на її думку, стоїть за масовим розстрілом, але заявила - без надання доказів - що злочинці мали контакти в Україні. Вона заявила, що нападники втекли на машині і були схоплені через кілька годин біля українського кордону. Україна, яка з 2022 року захищається від російського вторгнення, категорично заперечує свою причетність до цього інциденту", - зазначають у виданні.

Водночас чеський експерт з питань безпеки Адам Дольник, який займався вивченням минулих ісламістські напади в Індії, Кенії, РФ та інших країнах, наголосив, що заява Ісламської держави є правдоподібною, проте "це не завадить росіянам використовувати її у своїх зовнішньополітичних планах щодо України і Заходу".

За його словами, "Ісламська держава" вже має досвід попередніх нападів на РФ, серед яких вибух літака з єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх до Санкт-Петербурга, який стався у 2015 році, а також напад на російське посольство в Кабулі в 2022 році.

"Якщо ви вишикуєте всі ці речі разом, то я думаю, що цілком можливо, що це була б атака ІДІЛ", - зауважив Дольник.

Експерт додав, що виконання нападу та втеча говорять про високий рівень планування і координації, адже в таких ситуаціях бойовики можуть потрапити в полон "тунельного бачення" та опинитися розсіяними та ізольованими від своїх поплічників.

"Якщо вони були достатньо скоординовані, щоб фактично здійснити втечу всі разом, всі одночасно, це, як на мене, свідчить про дійсно добре спланований напад і чітку координацію між окремими нападниками", - пояснив він.

Теракт у Підмосковʼї: що відомо

Як писав УНІАН, 22 березня у Підмосков'ї стався масштабний теракт, там невідомі розстріляли відвідувачів будівлі Crocus City Hall. Також у будівлі сталася серйозна пожежа.

Пізніше стало відомо, що було вбито щонайменше двох терористів. Повідомлялось, що одного з них вбили ще в глядацьому залі кіноцентру, проте невідомо, хто саме це зробив. Другого учасника групи вбили у Брянській області, де російські силовики перехопили авто з можливими виконавцями теракту.

Водночас російський опозиційний політик Андрій Сідельніков заявив, що теракт у "Крокусі" організував саме російський диктатор Володимир Путін. За його словами, такий злочин планували спецслужби РФ, а вигадку про "український слід" поширили для того, аби посилити терор всередині РФ з метою оголошення масштабної мобілізації.

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