США повідомляли про загрозу терактів у Росії не тільки публічно 7 березня, а й приватно російським чиновникам.

За атаку на мирних громадян у Підмосков'ї відповідальний осередок терористичної організації Ісламська держава. Як повідомляє New York Times із посиланням на неназваних американських чиновників, у березні США зібрали розвіддані про те, що Ісламська Держава планує теракт у Росії. Члени ІДІЛ активно діють у Росії, повідомив один з американських чиновників.

Спецслужби США збирали розвіддані і до березня дійшли висновку, що "Вілаят Хорасан", афганський осередок ІДІЛ, планує теракт у Москві. За словами представників контртерористичної служби США, після періоду відносного затишшя ІДІЛ знову повернулася до планування атак у Європі. Причому більшість із цих планів було зірвано.

Аналітик із боротьби з тероризмом у консалтинговій фірмі з безпеки Soufan Group Колін Кларк уточнює, що ІДІЛ останні два роки "був зациклений" на Росії, критикуючи Путіна у своїй пропаганді. Прихильники терористичного об'єднання кажуть, що на його руках кров мусульман - маючи на увазі війни Росії в Чечні, Сирії та Афганістані.

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The New York Times також повідомляє, що США повідомляли про загрозу терактів у Росії не тільки публічно 7 березня, а й приватно російським чиновникам.

Офіційний представник США повідомив CBS News, що у США дійсно є розвіддані, які підтверджують заяву Ісламської держави про їхню відповідальність, і у них немає підстав сумніватися в них.

Теракт у Підмосков'ї - деталі

Увечері 22 березня щонайменше півдесятка терористів у камуфляжі увірвалися в будівлю концертного холу Крокус під Москвою і почали безладну стрілянину. У результаті щонайменше 40 людей загинули, понад 140 постраждали. Після стрілянини терористи підпалили будівлю.

Міністерство закордонних справ України категорично відкидає звинувачення, які почали лунати від російських офіційних осіб, у нібито причетності України до стрілянини в концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.

Військова розвідка України поклала відповідальністьза операцію на російські спецслужби і заявила, що вони, ймовірно, скористаються наслідками для посилення підтримки військових.

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