Вони зустрінуться на полях саміту G7.

Папа Римський Франциск і президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 червня, проведуть зустріч в Італії.

Як пише Vatican News з посиланням на пресслужбу Святого Престолу, Папу запросили на саміт "Великої сімки". Уже завтра у нього заплановані двосторонні переговори з гендиректором МВФ, президентами України та Франції, а також із прем'єром Канади. Після цього він виступить на сесії, присвяченій штучному інтелекту.

Крім того, Франциск зустрінеться з лідерами Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Бразилії, Кенії та Алжиру, а також прем'єр-міністром Індії. Увечері Папа полетить до Ватикану.

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Саміт "Великої сімки"

Як повідомляв УНІАН, цього року зустріч відбувається в південному регіоні Апулія з 13 по 15 червня. Як відомо, до G7 входять Сполучені Штати Америки, Японія, Канада, Німеччина, Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія. Також у дискусіях беруть участь представники Європейського Союзу.

Білий дім уже оголосив, що в американського президента Джо Байдена запланована зустріч із Володимиром Зеленським. За даними ЗМІ, лідери можуть підписати двосторонню угоду про безпеку. Після переговорів вони дадуть спільну пресконференцію.

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