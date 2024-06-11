Заплановано спільну пресконференцію.

Президенти Джо Байден та Володимир Зеленський зустрінуться на полях саміту G7, що відбудеться в Італії вже 13 червня.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, пише Укрінформ. За його словами, лідери планують обговорити американську підтримку України "як зараз, так і в майбутньому". "Після цієї зустрічі обидва лідери - президент Байден і президент Зеленський - візьмуть участь у пресконференції", - додав він.

Кірбі обіцяє, що США продемонструють чітку прихильність підтримці України, а також оголосять про нові кроки в питанні передачі заморожених російських активів. "Ми зробимо сміливі кроки, щоби показати Путіну, що час не на його боці, і що він не може перечекати нашу підтримку в боротьбі України за свободу", - зазначив радник Білого дому.

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Саміт країн G7 проходитиме на півдні Італії з 13 по 15 червня. За даними Financial Times, під чась зустрічі Зеленський та Байден мають підписати двосторонню угоду про безпеку між країнами.

На початку червня прес-секретар Зеленського повідомив, що президент візьме участь у цій зустрічі. Повідомлялося, що обговорюватиметься нарощування оборонної підтримки України, а також розвиток коаліції винищувачів.

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