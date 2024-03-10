Він назвав це віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче знищити.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Папи Римського Франциска, який запропонував "підняти білий прапор і вести переговори", говорячи про ситуацію в Україні.

У вічерньому відеозверненні він сказав, що в Україні колись було багато білих стін будинків і церков, однак тепер вони обпалені та розбиті російськими снарядами. "І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. Кожен, хто захищає життя й людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення", - сказав президент.

Він додав, що після початку повномасштабного вторгнення на захист України стали і християни, і мусульмани, і юдеї.

"І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква - з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів - десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - підкреслив голова держави.

Скандальна заява Папи Римського: що відомо

У одному з нещодавних інтерв'ю понтифік заявив, що сильнішим у цій війні виявиться той, хто "дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори".

Після обурення України в Ватикані сказали, що Франциск лише повторив слова про "білий прапор" за інтерв'юєром. Сам він виступає за переговори між Україною та Росією, які не вважає капітуляцією.

У Польщі вже порадили Папі Римському натомість закликати російського диктатора Путіна "набратися мужності вивести війська з України".

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