Звертаючись до Пресвятої Діви, він просив "влити у серця людей та провідників народів прагнення будувати мир".

Папа Римский Франциск закінчив свій триденний візит до Угорщини недільною службою на площі Лайоша Кошута в Будапешті. Під час служби понтифік говорив про війну в Україні, пише Vatican News.

"Пресвята Діво, зглянься над народами, які страждають. Поглянь, насамперед, на сусідній мученицький український народ і на російський народ, посвячені Тобі. Ти, що є Царицею миру, влий у серця людей та провідників народів прагнення будувати мир, давати молодим поколінням прийдешнє надії, а не війни, майбутнє, наповнене колисками, а не гробами, світ братів і сестер, а не стін", – проголосив він.

Папа Римський також подякував представникам угорської влади, єпископам, священикам та всім, хто був залучений до організації цього візиту.

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Серед присутніх на службі в Будапешті були президентка Угорщини Каталін Новак та прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.

Візит Папи Римського до Угорщини - що треба знати

В п’ятницю, 28 квітня, Папа Римський Франциск розпочав триденний візит до Угорщини. Тут понтифік зустрівся з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, аби обговорити війну в Україні та проблему міграції. Також Папа Римський зустрівся з біженцями з України, яких закликав вірити у майбутнє без війни.

Крім цього, під час візиту до Угорщини Франциск зустрівся із відомим діячем Російської православної церкви – митрополитом Будапештським та Угорським Іларіоном, що перебуває під санкціями РНБО України разом із іншими громадянами Росії, які, за словами президента України Володимира Зеленського, "прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику".

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