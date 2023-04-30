Папа Римский Франциск закінчив свій триденний візит до Угорщини недільною службою на площі Лайоша Кошута в Будапешті. Під час служби понтифік говорив про війну в Україні, пише Vatican News.
"Пресвята Діво, зглянься над народами, які страждають. Поглянь, насамперед, на сусідній мученицький український народ і на російський народ, посвячені Тобі. Ти, що є Царицею миру, влий у серця людей та провідників народів прагнення будувати мир, давати молодим поколінням прийдешнє надії, а не війни, майбутнє, наповнене колисками, а не гробами, світ братів і сестер, а не стін", – проголосив він.
Папа Римський також подякував представникам угорської влади, єпископам, священикам та всім, хто був залучений до організації цього візиту.
Серед присутніх на службі в Будапешті були президентка Угорщини Каталін Новак та прем'єр-міністр країни Віктор Орбан.
Візит Папи Римського до Угорщини - що треба знати
В п’ятницю, 28 квітня, Папа Римський Франциск розпочав триденний візит до Угорщини. Тут понтифік зустрівся з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, аби обговорити війну в Україні та проблему міграції. Також Папа Римський зустрівся з біженцями з України, яких закликав вірити у майбутнє без війни.
Крім цього, під час візиту до Угорщини Франциск зустрівся із відомим діячем Російської православної церкви – митрополитом Будапештським та Угорським Іларіоном, що перебуває під санкціями РНБО України разом із іншими громадянами Росії, які, за словами президента України Володимира Зеленського, "прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику".