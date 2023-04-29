Понтифік подякував угорській церкві за те, що тут змогли створити мережу допомоги і приймати біженців з України.

Папа Римський Франциск зустрівся з біженцями з України в церкві Святої Єлизавети в Будапешті під час свого візиту до Угорщини, пише Vatican News.

Зокрема, він поспілкувався з родиною Олега і Людмили Яковлевих з Дніпра, які разом з п'ятьма дітьми рік тому виїхали в Угорщину, рятуючись від російських обстрілів. Коментуючи цю розмову, Папа Римський говорив про важливість віри в майбутнє.

"З розчуленням я слухав свідчення Олега і його сім'ї; ваша "подорож в майбутнє" - інше майбутнє, подалі від жахів війни - насправді почалася з "подорожі пам'яті в минуле", тому що Олег згадав теплий прийом, з яким його зустріли в Угорщині багато років тому, коли він приїхав працювати кухарем. ... Дійсно, навіть в муках і стражданнях людина знаходить в собі мужність йти вперед, якщо отримає цілющий бальзам любові: це сила, яка допомагає вірити, що ще не все втрачено і що інше майбутнє є можливим", – сказав понтифік.

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Також понтифік подякував угорській Церкві за те, що тут змогли створити мережу допомоги і приймати біженців з України незалежно від їх конфесійної приналежності.

Папа Римський і Україна

З початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, Київ закликає Папу Римського здійснити візит солідарності. У березні стало відомо, що Папа Римський Франциск готовий приїхати в Україну, але за умови, що він також відвідає Росію.

Франциск неодноразово засуджував російське вторгнення в Україну, але також заявляв, що нібито не тільки Росія винна в цій війні.

Понтифік неодноразово закликав країни помиритися. При цьому Ватикан, попри протести українців, вже двічі влаштовував на Великдень ритуальне "примирення" представників двох країн.

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