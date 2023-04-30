Зустріч понтифіка та представника ФСБшної РПЦ тривала 20 хвилин.

Під час візиту в Угорщину Папа Римський зустрівся із митрополитом Будапештським та Угорським Іларіоном. Він розцілував митрополита та його наперсний хрест.

Як повідомляє Vaticannews.va, приватна зустріч ієрархів тривала близько 20 хвилин. Вона відбулася в апартаментах апостольської нунціатури, де Папа Франциск тимчасово проживає під час своєї поїздки. На зустрічі був також нунцій Майкл Уоллес Банах.

Єпископ Риму висловив свою повагу до митрополита РПЦ, обійнявши його та поцілувавши.

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Нагадаємо, що митрополит Іларіон потрапив під українські санкції разом із ще 21 діячем РПЦ. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що ці "громадяни Росії, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику".

Папа Римський і Україна

У березні Папа Римський Франциск оголосив про готовість приїхати в Україну, але за умови, що він також відвідає Росію. Франциск неодноразово засуджував російське вторгнення в Україну, але також заявляв, що нібито не тільки Росія винна в цій війні.

Понтифік неодноразово закликав країни помиритися. При цьому Ватикан, попри протести українців, вже двічі влаштовував на Великдень ритуальне "примирення" представників двох країн.

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