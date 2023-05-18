До Києва може відправитися глава Італійської єпископальної конференції кардинал Маттео Зуппі, а в Москву - префект Конгрегації східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

Україна і Росія погодилися на пропозицію Папи Римського Франциска прийняти його спецпосланців, щоб обговорити можливе перемир'я.

Про це повідомляє спецпортал Ватикану Il sismografo, відзначаючи, що раніше було досягнуто принципової згоди з обома країнами прийняти спецпосланців Папи. Разом з тим, наголошується, що піднімалися кілька важливих питань, зокрема, чи буде два посланця або тільки один на дві столиці; сторони також запросили дані посланців, які дозволили б простежити їх біографії.

Видання Il sismografo, не уточнюючи джерел своєї інформації, повідомляє, що попередньо в Київ відправиться глава Італійської єпископальної конференції кардинал Маттео Зуппі, а в Москву - префект Конгрегації східних церков архієпископ Клаудіо Гуджеротті. У той же час, ці кандидатури не є остаточними.

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Можливі спецпосланці Ватикану - що про них відомо

Клаудіо Гуджеротті був апостольським нунцієм у Грузії, Вірменії, Азербайджані, Великобританії. З 2015 по 2020 роки був апостольським нунцієм в Україні. У листопаді 2022 року призначений префектом Конгрегації у справах Східних Церков.

Маттео Зуппі був архієпископом Болоньї, а також допоміжним єпископом Риму з 2012 по 2015 рік. Зведений в сан кардинала в 2019 році. З травня 2022 року - президент єпископальної конференції Італії.

Папа Римський Франциск і Україна

Наприкінці квітня Папа Римський заявив журналістам, що нібито Ватикан бере участь у миротворчій місії, спрямованої на припинення війни в Україні. Однак і в Україні, і в Росії заявляли, що ні про яку місію за участю Ватикану не знають.

13 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Ватикан, де вперше з початку повномасштабної війни зустрівся з Папою Франциском. Під час зустрічі сторони обговорювали питання депортації українських дітей, а також Зеленський ознайомив Папу з українською формулою миру.

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