Він не розкрив деталей цієї місії.

Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні в Україні.

Про це розповів журналістам Папа Франциск під час повернення з Угорщини, пише Reuters. "Я готовий зробити все, що має бути зроблено. Зараз йде місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розкрию її", - сказав він.

Понтифік зазначив, що мир досягається "відкриттям каналів". Також він додав, що обговорив війну в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і з представником Російської Православної церкви в Будапешті митрополитом Іларіоном. За його словами, "всі зацікавлені в шляху до миру".

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Як відомо, Папа Римський виступає проти і війни і постійно закликає молитися за українців. При цьому був ряд заяв, які викликали нерозуміння.

Так, минулого літа він сказав, що не підтримує Путіна, однак не виключає, що війну "могли спровокувати" або "не попередити". Також пізніше він заявляв про велику повагу до "російського народу", якому, за його словами, "не властива жорстокість", з якою солдати РФ діють у війні.

У вересні понтифік заявив, що посприяв обміну військовополонених. Крім того, він висловив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським і Путіним, однак Київ і Москву не відвідав.

Під час його візиту до Угорщини, він зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Він ознайомив Франциска з мирним планом України, передав йому фотоальбом про злочини РФ в Україні, а також запросив до Києва.

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