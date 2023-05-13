Для України важливо, щоб була підтримка формули миру від якнайбільше країн, наголосив президент.

Під час сьогоднішньої аудієнції Папи Римського президент України Володимир Зеленський порушив питання щодо приєднання Ватикану до реалізації запропонованої Києвом "формули миру".

Як президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з представниками італійських ЗМІ, Україна зацікавлена, щоб залучити Ватикан, Італію до цього процесу. З боку Ватикану був сигнал підтримки.

"Формула миру", яку я запропонував ще в час індонезійського засідання "Великої двадцятки", вона базується на 10 кризах і їх вирішенні. Вона дуже практична. Мені здається, що я отримав сигнал щодо підтримки від Ватикану. Це важливо. Нас підтримує також уряд Італії, багато різних держав", – наголосив Зеленський.

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За його словами, важливо залучити залучити якомога більше країн на бік України.

"Тому що пропозицій щодо миру ще буде багато з різних країн. Треба базуватись на чомусь фундаментальному", – сказав президент України.

Припинення війни в Україні - що треба знати про роль Ватикана

В суботу, 13 травня, президент України Володимир Зеленський відправився з офіційним візитом в Італії. В другій половині дня він прибув до Ватикану, де Папа Франциск Франциск прийняв його на аудієнції. Ця зустріч стала другою з моменту обрання Зеленського президентом і першою з початку повномасштабної війни в Україні.

Під час зустрічі Зеленський обговорив з понтифіком російські злочини проти України, зокрема, депортацію дітей. Президент закликав Ватикан залучитися до розв’язання проблеми. Крім цього, сторони, як інформував президент, обговорювали українську формулу миру, яку Київ вважає єдиним дієвим шляхом до припинення війни. Він запропонував Ватикану приєднатися до реалізації цієї формули.

Наприкінці квітня понтифік відвідав Угорщину. Повертаючись з країни Папа Римський заявив журналістам, що нібито Ватикан бере участь у миротворчій місії, спрямованій на припинення війни в Україні. Тоді CNN с посиланням на українських чиновників повідомило, що Україна не погоджувалася на будь-які "мирні місії" Ватикану.

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